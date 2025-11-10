「現役のアイドルです！」「ライブ中に酸素ボンベの差し入れも」年齢不詳美女が年齢を告白し、まさかの「数字」に衝撃が走った。

【映像】美脚スラリ！年齢不詳美女の超ミニ姿＆実年齢

ABEMAにて11月9日に放送された『ななにー 地下ABEMA』#94では、「一体何歳!?年齢不詳の美女大集合！」と題した企画が展開。この中でショーパンを履きこなす年齢不詳美女・りんごりんさんが登場した。

スタジオに登場した年齢不詳美女は全部で6人、この女性陣を年齢順に当てていくという企画内容だが、りんごりんさんの雰囲気を見て、香取慎吾は「ご当地アイドル」と職業を予想。みちょぱは「ありそう〜！」と同調した。

パンキッシュなチェック柄の衣装、ショーパン姿、そしてブルーに染められた容姿……どんな職業なのか謎が深まるりんごりんさんだが、迎えた年齢発表の時間でりんごりんさんは「49歳」と告白した。

それからりんごりんさんが「先ほど、香取さんが“ご当地アイドル”と言ってくださいましたが、（実際に）地下最年長アイドルという肩書きで毎週末ライブ活動をしています！現役のアイドルです！」と力をこめて自己紹介した。

りんごりんさんはなんと、30歳を過ぎたあたりでアイドルに転身し、現在も自称“最年長地下アイドル”として活躍している。「乙ナティック浪漫ス」のメンバーとして精力的に活躍し、地下アイドル界隈で知らない人はいないという。体を気遣ってか、ファンの方からはライブ中に酸素ボンベの差し入れもあるそうだ。