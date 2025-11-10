『ななにー 地下ABEMA』の人気企画「年齢不詳の美女」で、最年少として登場したDさんの実年齢と、普段の「小学生」としての姿が公開され、スタジオに大きな衝撃が走った。

【映像】小学生ギャル（12歳）のすっぴん＆登校時の姿

ABEMAにて11月9日（日）に放送された『ななにー 地下ABEMA』#93では、「一体何歳!? 年齢不詳の美女」を展開。年齢がわからない美女たちを年齢順に並び替えクイズで正解させることが試みられた。質問タイムでは「人生で初めて好きになった芸能人は？」や「初めて映画館で何を観た？」といった質問が飛び交い、ななにーメンバーを惑わせる様子があった。

数々の質問でメンバーを翻弄した美女たちの実際の年齢が明かされることになり、Dことるみなさんは「12歳です」と回答。この事実にスタジオからは「12歳！？」という驚きの声が響き、正真正銘小学6年生の12歳であり、好きなことは公園で友達とブランコで遊ぶことであると明かされた。

さらに、番組内で、すっぴんでランドセルを背負った写真や、公園の遊具で遊ぶ写真が公開されると、その大人びた見た目から年齢を見抜けなかった出演者からは、驚きと納得の声が上がった。香取慎吾は「でも大人っぽいよ〜」とコメントし、みちょぱ（池田美優）も「ランドセル背負ってるのかー！」と驚き。草なぎ剛も「小学生には見えない」とるみなさんのルックスを評していた。