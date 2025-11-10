【OSAJI】阪急うめだ本店で先行発売♡心満たす冬のポップアップイベント開催

敏感肌ブランドとして人気のOSAJI（オサジ）が、阪急うめだ本店2階「きれいきれいスタジオ」にて2025年11月5日（水）～11日（火）の期間限定でポップアップイベントを開催します。ARTIDA OUDとの限定コラボコフレや、人気美容液のスペシャルエディションなど、先行発売アイテムが勢ぞろい。ギフトにも自分へのご褒美にもぴったりな特別なラインナップを、ぜひこの機会にチェックしてみて。

心と肌を潤す、OSAJI×ARTIDA OUDの限定コフレ

オサジ リトリート ハンド コレクション ARTIDA OUD

阪急うめだ本店のポップアップでは、ジュエリーブランド「ARTIDA OUD（アルティーダ ウード）」とコラボした限定セット「オサジ リトリート ハンド コレクション ARTIDA OUD」（\7,700税込）が先行発売。

ハンド美容液と高保湿クリームに加え、OSAJIロゴモチーフのチャーム付き天然石ブレスレットがセットになった贅沢な内容です。

ベルガモットやクラリセージが香る静かで奥行きのある調香と、ブック型パッケージの上品さが特別感を演出。冬の乾燥ケアを楽しみながら、心まで満たされるコレクションです。

フローラノーティス ジルスチュアートからホリデー限定香水登場♡冬を彩る3つの香り

冬のゆらぎ肌に寄り添う、限定サイズの美容液

オサジ エンリッチバイオセラム スペシャルエディション

美肌菌¹の働きに着目した人気美容液「オサジ エンリッチバイオセラム」からは、数量限定の「スペシャルエディション」（\7,700税込）が登場。

通常30mLの2倍サイズ・60mLの限定ボトルに、オーロラカラーのポーチ付きで展開されます。乾燥や寒暖差に負けない肌環境を整えるプレバイオティクス成分²配合で、冬の肌をしっかりサポート。

シルバー×ピンクの限定デザインは、ギフトにもぴったりの華やかさです。

＊1 皮膚常在菌のうち、肌によい働きをする菌のこと

＊2 α-グルカンオリゴサッカリド、ポリムニアソンチホリア根汁、マルトデキストリン、乳酸桿菌、クロレラエキス（すべて保湿成分）

香りとぬくもりで自分を労わる時間を♡

イベントでは、限定コフレやセラムのほか、オードトワレ（各\6,600税込）やローソープ＆マルチクリームギフトセット（\4,290税込）もラインナップ。

税込4,400円以上購入で人気のハンドクリーム「チューニング モイスチャー ベール（20g）」がもらえるノベルティも登場します。

心地よい香りと優しいテクスチャに包まれながら、冬の自分を丁寧にいたわるひとときを過ごしてみて。