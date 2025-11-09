「親子に見えない！」39歳美女＆22歳長女の親子グラビアにスタジオが興奮。さらに色気たっぷりな39歳美女の姿に「お母さんの方がすごいじゃん」などと注目が集まった。

【映像】39歳美女＆22歳長女の親子グラビア

ABEMAにて11月9日に放送された『ななにー 地下ABEMA』#94では、「一体何歳!?年齢不詳の美女大集合！」と題した企画が展開。この中で、年齢不詳なセクシー美女・桃瀬ともさんが長女と一緒に撮影したという親子グラビアが公開された。

スタジオに登場した年齢不詳美女は全部で6人、この女性陣を年齢順に当てていくという企画内容だが、桃瀬さんを見て、みちょぱは「持ってる服だったり、アクセサリーだったり、ちょっとお金がある人だと思う。クロムハーツとかね。だからある程度、お金持ってて、女社長系？かなって。20〜30代」と予想した。

女社長と予想された桃瀬さんの年齢は「39歳」だった。そして桃瀬さんは「みちょぱさんが『女社長』って言っていたのが当たっています」と明かした。りんたろー。が「どんなビジネスを？」と聞くと、桃瀬さんは「飲食店を」と答えていた。

そんな中で、EXITのりんたろー。が「娘さんがいるんですよね？ 何歳くらいですか？」と聞くと、桃瀬さんは「22歳の娘がいます」と話した。

草なぎ剛は「トレーニングをされてる感じがして、鍛えたりとか体を作って、年齢より若く見える方」と桃瀬さんの印象を明かしていたが、それもそのはず、桃瀬さんは娘さんと親子でグラビアを一緒に撮影した経験もあるという。それも大手マンガ誌の「週刊ヤングマガジン」のグラビアを飾ったそうだ。

そんな親子グラビアがスタジオに公開されると、桃瀬さんのボディにみちょぱは「お母さんの方がスゴいじゃん！」と興奮。EXITのりんたろー。も「もうちょっと布を纏わないと」と注目していた。

そんな中で、キャイ〜ンの天野ひろゆきは「俺、見たことある……（笑）」と既に桃瀬親子のグラビアを見ていたことをポツリ告白。兼近大樹も「俺も見ました」と明かしていた。なお、桃瀬さんは6人の中で4番目に若い39歳で、最年少はるみなさんの12歳、最年長はりんごりんさんの49歳だった。