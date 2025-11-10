【栃木県】「地元のパンやスイーツが豊富」道の駅「那須高原友愛の森」の魅力とは？ 那須高原への玄関口
「那須高原友愛の森」は、栃木県那須郡那須町、那須高原への玄関口となる場所に位置する道の駅です。
観光案内所、直売所、レストラン、工芸館などを備えた複合施設であり、「那須の魅力」がぎゅっと詰まったスポットとして人気を集めています。
【主要アクセス】温泉までの行き方を見る
敷地内にあるレストラン「なすとらん」では、地元食材を使ったステーキ丼やカレーなどのメニューが人気。那須温泉郷や那須どうぶつ王国などの観光地へのアクセスも便利な場所にあります。
▼地元食材・特産品が豊富
「那須高原や那須塩原の野菜が美味しそう」（30代女性／福岡県）」
「地元のパンやスイーツが豊富に楽しめるため」（40代女性／神奈川県）」
▼観光の拠点として最適
「那須高原のおいしそうな食べ物が食べれそう。周りにも観光施設があって合わせていきたい」（50代女性／東京都）」
「新鮮な地元野菜や特産品が豊富で、景色も楽しめるので遠方からでも訪れたいから」（30代女性／東京都）」
▼複合施設としての充実度
「お土産や食事だけではなく、工芸品やギャラリーも楽しめるから」（50代女性／徳島県）」
「那須ロイヤル高原マルシェでお買い物したいからです」（30代女性／群馬県）」
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
「那須高原友愛の森」周辺には何がある？道の駅の大きな魅力は、地元那須の特産品が並ぶ直売所「那須ロイヤル高原マルシェ」です。新鮮な高原野菜や那須和牛、チーズや牛乳などの乳製品、地元のパンやスイーツが豊富にそろいます。また、工芸館では那須の伝統工芸品の購入や、陶芸・木工などの手作り体験が楽しめます。
「新鮮な特産品が豊富で景色も楽しめる」これまでにAll About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、下記のような評価が寄せられています。
