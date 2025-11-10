¥í¥Ã¥Æ¡¦º´Æ£ÅÔ»ÖÌé¡¢¸Î¾ã¤Ëµã¤¤¤¿1Ç¯¡Äº£µ¨¤Ï68»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.207
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Îº´Æ£ÅÔ»ÖÌé¤Ï¡¢¸Î¾ã¤Ëµã¤¤¤¿1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¥ê¡¼¥°4°Ì¤ÎÂÇÎ¨.278¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¡ÈÂÇ¤Æ¤ëÊá¼ê¡É¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¥é¥°¥¶¥¹ presents Âè3²óWBSC¥×¥ì¥ß¥¢12¡Ù¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡£ºòµ¨½ªÎ»¸å¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¾¡¼ê¤Ë¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£ÊÑ¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤ÊÀ¼¤Ï½Ð¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐ³ÀÅç½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¡¢Êá¼ê¿Ø¤Î¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹¡£¡Ö¼þ¤ê¤ò¸«¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²¼¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£³°Ìî¼ê¤ÎºÇÇ¯Ä¹¤â郄Éô¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤é¤ÎÇ¯Âå¤â¤â¤¦¼ã¼ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤â¤¦°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡×¡£
¡¡½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëÍê¤â¤·¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2·î13Æü¤Î¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ÎºÝ¤Ë±¦Â¤Ë¼«ÂÇµå¤òÅö¤Æ¤Æ¡¢¡Ø±¦ÂÂè1»ØËöÀá¹ü¹üÀÞ¡Ù¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ìÎ¥Ã¦¡£3·î15Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÆó·³Àï¤Ë¡Ø3ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡Ù¤Ç½Ð¾ì¤·¼ÂÀïÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢3·î18Æü¤Î³ÚÅ·¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤«¤é°ì·³¤Ë¹çÎ®¤·¡¢¡Ø5ÈÖ¡¦Êá¼ê¡Ù¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£3·î21Æü¤Îµð¿Í¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤Ï¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£0¡Ý0¤Î2²ó°ì»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢¸Í¶¿æÆÀ¬¤¬1¥Ü¡¼¥ë1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿3µåÌÜ¤Î143¥¥í¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥ì¥Õ¥ÈÁ°°ÂÂÇ¡¢0¡Ý5¤Î4²óÆó»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢Àô¤¬1¥Ü¡¼¥ë1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿3µåÌÜ¤Î149¥¥í¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥ì¥Õ¥ÈÁ°°ÂÂÇ¤Ï¡È¤é¤·¤¤°ÂÂÇ¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ó¤È¤«³«Ëë¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¤¡¢3·î28Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î³«ËëÀï¤Ç¡Ö¤¤¤¤Î®¤ì¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç½éµå¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤ËÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤£±È¯¤Ç»ÅÎ±¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤Èº£µ¨Âè1¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¹â¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÇÎ¨.105¤È¶ì¤·¤ß¡¢4·î23Æü¤Ë°ì·³ÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¡£¡ÖËÍ¤Ï°ì¿Í¥¥ã¥ó¥×¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ó¥×¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¬¡¢ÃÃ¤¨¤ë¤È¤³¤í¤ÏÃÃ¤¨¤Æ¡¢°ì¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£µð¿Í¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤ÎµÕÊý¸þ¤Ø¤Î2°ÂÂÇ¡¢³«ËëÀï¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¡È¤é¤·¤¤¡ÉÅö¤¿¤ê¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤ÀËÜ¿Í¤Ï¡¢¡ÖÁ´Á³¡¢¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤¹¤´¤¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á°¤¤´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Á´Á³¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È5·î7Æü¤Î¼èºà¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£¤Ï¿¶¤ë¤³¤È¡¢¿¶¤ì¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µÕÊý¸þ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÂÇÀÊ¤ÎÃæ¤Ç¿¶¤ê¤¿¤¤¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡ºÆ¾º³Ê¸å¡¢6·î10Æü¤Î¹ÅçÀï¤Ç2°ÂÂÇ¤·¡¢ÉüÄ´¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¤¬¡¢ºÆ¤Ó¸Î¾ã¤Ç6·î14Æü¤Ë°ì·³ÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡7·î26Æü¤ÎDeNAÆó·³Àï¡¢¡Ø2ÈÖ¡¦Êá¼ê¡Ù¤Ç¼ÂÀïÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢7·î29Æü¤Ë°ì·³¾º³Ê¡£7·î30Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡¢1¡Ý7¤Î5²óÆó»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢´ß¹§Ç·¤¬1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¤Î2µåÌÜ¤Î³°³Ñ131¥¥í¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òº¸Ãæ´Ö¤ËÇË¤ëÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢Â³¤¯3¡Ý7¤Î6²óÆó»àÆó¡¢»°ÎÝ¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ï¡ÖÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Á°¤ÎÂÇÀÊ¤Ë£±ËÜÂÇ¤Ã¤Æµ×¡¹¤ËÀ¨¤¤ÎÉ¤¤¥³¡¼¥ë¤òÊ¹¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÂÇÀÊ¤âÀ¼±ç¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡8·î30Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡¢5¡Ý4¤Î8²óÌµ»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¡¢Èø·Á¿òÅÍ¤¬2¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿4µåÌÜ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥ÉºÇÁ°Îó¤Ë³«ËëÀï°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Ä¤È¡¢Íâ31Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡¢0¡Ý1¤Î2²óÌµ»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢¡Ö¸å¤í¤Ë·Ò¤°µ¤»ý¤Á¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ·ë²Ì¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¾¾ËÜÀ²¤¬1¥Ü¡¼¥ë¤«¤éÅê¤¸¤¿2µåÌÜ¤Î132¥¥í¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¥é¥¤¥È¤Ø2»î¹çÏ¢Â³¤ÎËÜÎÝÂÇ¡£8·î¤Ï·î´ÖÂÇÎ¨.324¡Ê37ÂÇ¿ô12°ÂÂÇ¡Ë¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢3ÂÇÅÀ¤È¡ÈÂÇ¤Æ¤ëÊá¼ê¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡9·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â3Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤«¤é3»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢7Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ç¤Ï1¡Ý0¤Î3²óÆó»à°ìÎÝ¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢¡ÖÄÉ²ÃÅÀ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼Ä¸¶¶Á¤¬3¥Ü¡¼¥ë1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿5µåÌÜ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂè4¹æ2¥é¥ó¡£
¡¡º´Æ£¤Ï9·î8Æü¤Î¼èºà¤ÇÂÇ·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎÉ¤¤´¶¤¸¤Ç¤ÏÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¼è¤êÊý¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È¡×¤È¼ê±þ¤¨¤òÄÏ¤ß¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤¹¤´¤¤¾å¼ê¤¯¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤ÏÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤³¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇ·â¤Î¾õÂÖ¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿5·î¤Ë¼èºà¤·¤¿»þ¤Ë¡Ö²¼È¾¿È¤ò»È¤Ã¤Æ¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£
¡¡¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¼È¾¿È¤ÇÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È¡£Ä´»Ò¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¼ê¤¬Àè¹Ô¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¼ê¤Î¤³¤È¤ò¤Õ¤ì¤º¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯²¼È¾¿È¤ò»È¤Ã¤ÆÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°Îý½¬¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¤³¤Î¼èºà¸å¤âÂÇ·â¤Î¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤·¡¢9·î7Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤«¤é12Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ë¤«¤±¤Æ5»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï68»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢ÂÇÎ¨.207¡¢4ËÜÎÝÂÇ¡¢18ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÌÀ¤±¤ÏÂÇÎ¨.266¡Ê124ÂÇ¿ô33°ÂÂÇ¡Ë¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢12ÂÇÅÀ¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Î10·î10Æü¤Ë¡Øº¸ÂÍÄËÀ»°³Ñ¹ü½üµî½Ñ¡Ù¡£º£µ¨¤Ï¸Î¾ã¤Ëµã¤¤¤¿1Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥µ¥Ö¥í¡¼¿·´ÆÆÄ¤È¤Ê¤ëÍèµ¨¡¢¡ÈÂÇ¤Æ¤ëÊá¼ê¡É¤È¤·¤Æ¡¢Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ä1Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á´ä²¼ÍºÂÀ