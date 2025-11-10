東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値153.42 高値153.59 安値152.82
154.50 ハイブレイク
154.05 抵抗2
153.73 抵抗1
153.28 ピボット
152.96 支持1
152.51 支持2
152.19 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1566 高値1.1591 安値1.1530
1.1656 ハイブレイク
1.1623 抵抗2
1.1595 抵抗1
1.1562 ピボット
1.1534 支持1
1.1501 支持2
1.1473 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3162 高値1.3175 安値1.3095
1.3273 ハイブレイク
1.3224 抵抗2
1.3193 抵抗1
1.3144 ピボット
1.3113 支持1
1.3064 支持2
1.3033 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8052 高値0.8084 安値0.8032
0.8132 ハイブレイク
0.8108 抵抗2
0.8080 抵抗1
0.8056 ピボット
0.8028 支持1
0.8004 支持2
0.7976 ローブレイク
