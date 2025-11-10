東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値153.42　高値153.59　安値152.82

154.50　ハイブレイク
154.05　抵抗2
153.73　抵抗1
153.28　ピボット
152.96　支持1
152.51　支持2
152.19　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1566　高値1.1591　安値1.1530

1.1656　ハイブレイク
1.1623　抵抗2
1.1595　抵抗1
1.1562　ピボット
1.1534　支持1
1.1501　支持2
1.1473　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3162　高値1.3175　安値1.3095

1.3273　ハイブレイク
1.3224　抵抗2
1.3193　抵抗1
1.3144　ピボット
1.3113　支持1
1.3064　支持2
1.3033　ローブレイク

ドルスイス
終値0.8052　高値0.8084　安値0.8032

0.8132　ハイブレイク
0.8108　抵抗2
0.8080　抵抗1
0.8056　ピボット
0.8028　支持1
0.8004　支持2
0.7976　ローブレイク