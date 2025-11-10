東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6493 高値0.6499 安値0.6468
0.6536 ハイブレイク
0.6518 抵抗2
0.6505 抵抗1
0.6487 ピボット
0.6474 支持1
0.6456 支持2
0.6443 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5623 高値0.5641 安値0.5606
0.5676 ハイブレイク
0.5658 抵抗2
0.5641 抵抗1
0.5623 ピボット
0.5606 支持1
0.5588 支持2
0.5571 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.4044 高値1.4126 安値1.4027
1.4203 ハイブレイク
1.4165 抵抗2
1.4104 抵抗1
1.4066 ピボット
1.4005 支持1
1.3967 支持2
1.3906 ローブレイク
