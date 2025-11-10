東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6493　高値0.6499　安値0.6468

0.6536　ハイブレイク
0.6518　抵抗2
0.6505　抵抗1
0.6487　ピボット
0.6474　支持1
0.6456　支持2
0.6443　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5623　高値0.5641　安値0.5606

0.5676　ハイブレイク
0.5658　抵抗2
0.5641　抵抗1
0.5623　ピボット
0.5606　支持1
0.5588　支持2
0.5571　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.4044　高値1.4126　安値1.4027

1.4203　ハイブレイク
1.4165　抵抗2
1.4104　抵抗1
1.4066　ピボット
1.4005　支持1
1.3967　支持2
1.3906　ローブレイク