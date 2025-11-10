米株価指数先物 時間外取引 上昇、ダウ200ドル超高 政府閉鎖解除期待 米株価指数先物 時間外取引 上昇、ダウ200ドル超高 政府閉鎖解除期待

米株価指数先物 時間外取引 上昇、ダウ200ドル超高 政府閉鎖解除期待



東京時間08:10現在

ダウ平均先物DEC 25月限 47301.00（+216.00 +0.46%）

Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6793.50（+39.75 +0.59%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 25377.75（+211.50 +0.84%）



米株価指数は時間外で上昇スタート、政府閉鎖解除期待が高まっている。



上院共和党トップのスーン院内総務が支出に関する合意が「まとまりつつある」として、早ければ米国時間日曜夕方にも、法案審議の手続きに関する採決が行われる可能性があると述べた。



11月第4木曜日の感謝祭を控え、近日中にも閉鎖解除されるとの期待が高まっている。ただ、民主党が共和党のこの法案を支持するかどうかは不明なため依然として懸念が残る。

