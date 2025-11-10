「2025年秋ドラマ」序盤、満足度ランキングを発表 1位は主人公が「ハマり役」と話題のあのドラマ！
10月より放送をスタートした今期秋ドラマ。放送開始から数話が放送され、ドラマファンの評価も定まりつつある。ORICON NEWSでは今秋に放送開始されたドラマにおける満足度調査を実施。回答データをもとに算出した「総合満足度スコア」にてランキングを公開した。秋ドラマ序盤までで“満足度”の高かった3つの作品について、好評なポイントを回答者のコメントを交え紹介する。
■3位 『緊急取調室』（毎週木曜 後9：00／テレビ朝日系）総合満足度スコア:3.45
満足度ランキング3位は天海祐希が主演を務める、テレビ朝日系『緊急取調室』第5シーズン。今シーズンでは、有希子（天海）ら鉄壁の取調べチーム＝“キントリ”が久々にして待望の再結成。12月26日公開のシリーズ完結編『劇場版「緊急取調室 THE FINAL」』とも連動するエピソードも交えながら、シリーズ史上最強の被疑者たちに立ち向かっていく。
アンケートで特に満足度の高かった項目は、キャスト・主演（★3.90）、キャスト・主演以外（★3.75）、セリフ（★3.59）で、ほか作品と比べるとキャスト・主演の満足度が高得点だった。
回答者からは「毎シーズン観ている。天海祐希さんの演技が上手いので安心して観られる」（大分県／30代／女性）、「天海祐希さんの演技が迫力があって良かった」（東京都／40代／男性）、「天海祐希さんが大好きで観てます！小日向文世さんの“気づく”演技が好きでした。田中哲司さんカッコいいです」（北海道／40代／女性）とキャストに関する評価や、「出演者の掛け合いが良かったです」（岡山県／50代／女性）、「やはり面白いです。掛け合いが絶妙。今クールナンバー1ですね」（東京都／40代／男性）とセリフや掛け合いに対しての評価も見られた。
■2位 『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜 後9：00／TBS系）総合満足度スコア:3.45
満足度ランキング2位は俳優・妻夫木聡が主演を務める、TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』。本作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の同名小説（新潮文庫刊）を実写ドラマ化。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。映像化にあたってJRAが全面協力し、実際の競馬場で撮影される迫力満点の映像となる。初回放送での満足度3位から、ワンランクアップした。
アンケートで特に満足度の高かった項目は、キャスト・主演（★3.78）、映像（★3.74）、キャスト・主演以外（★3.71）で、ほか作品と比べると美術（★3.68）の満足度が高得点だった。
回答者からは「レースの映像に凄い臨場感があってよいです」（神奈川県／20代／女性）、「北海道などの景色がすごくきれいでした」（岐阜県／40代／女性）、「原作よりも感動的な場面が多く、映像も景色もきれいで、見ていて心を動かされます。妻夫木さんの演技に毎回、泣かされます」（茨城県／50代／女性）、「競馬のシーンが本物の映像で良かった」（青森県／50代／男性）、「佐藤浩市さんと妻夫木聡さんの演技が素晴らしく、今シーズン1番のドラマになりました。競馬のシーンも迫力があり最高です」（東京都／50代／女性）と、キャストへの評価に加えて、満足度の高かった美術への評価が多く見られた。
■1位 『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（毎週火曜 後10：00／TBS系）総合満足度スコア:3.47
満足度ランキング1位は、俳優の夏帆、竹内涼真がW主演を務めるTBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』。本作は谷口菜津子氏の同名漫画（ぶんか社）を原作に、「料理」をきっかけに男女の価値観や“当たり前”を見直していく再生ロマンスコメディ。夏帆が恋人のために料理を作り続け自分を見失った山岸鮎美を、竹内が「料理は女が作るもの」と思い込む亭主関白な海老原勝男を演じ、別れを経て成長していく姿を描く。初回放送での満足度2位から、ワンランクアップし1位となった。
アンケートで特に満足度の高かった項目は、キャスト・主演（★3.72）、セリフ（★3.61）、キャスト・主演以外（★3.58）で、ほか作品と比べるとストーリー（★3.55）の満足度が高得点だった。
回答者からは「竹内涼真がハマり役。夏帆は安定に上手い」（東京都／50代／女性）、「竹内涼真さんの演技が上手なのが、再確認できたし、とてもハマり役だと思う。夏帆さんも改めて振り幅が広い子だと思った。2人とも好感が持てる！」（静岡県／30代／女性）、「セリフがおもしろい」（愛知県／20代／女性）、「とにかく勝男が応援したくなる男！ 変わろうとしてて、周囲の事も否定しなくなって…毎回頑張れ勝男！ってなる。セリフがというか会話がとにかく面白い」（茨城県／50代／女性）、「毎回、観ていて、セリフにいい意味でハッとさせられることがあります」（広島県／30代／男性）、「内容、展開が面白く、かつおの成長が楽しみです」（滋賀県／40代／女性）、「ここからどう展開していくのかが楽しみです」(奈良県／40代／女性）とキャスト以外にセリフやストーリー展開に対する評価が高かった。
【調査概要】
≪対象作品≫ 2025年9月29日以降に放送開始で対象放送期間に地上波（深夜枠除く）で放送されたドラマ
≪対象放送期間≫ 2025年9月29日（月）〜2025年11月2日（日）
≪スコア算出方法≫ 自社モニター690人における満足度調査を毎週継続的に実施。回答データの満足度と視聴数から「総合満足度スコア」を算出、ランキング化
