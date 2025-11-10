蘭リーグで日本人活躍! NEC佐野航大&塩貝健人がアベック弾、フェイエノールトは敗戦も…上田アシストから渡辺剛が初弾
オランダ・エールディビジは9日に第12節を行った。日本人組がゴールを決める活躍を見せている。
FW小川航基、MF佐野航大、FW塩貝健人が所属するNECはフローニンゲンに2-0で勝利。小川と佐野は先発出場し、塩貝は小川に代わって後半から出場した。
0-0で迎えた後半6分、佐野がPA左に入り込んで左足シュート。ゴール右隅に決め切り、今季初ゴールで先制点をもたらした。さらに16分、左サイドからカウンターを仕掛けたNEC。塩貝はPA右に走りながら、グラウンダーのクロスをダイレクトシュートで決めた。
佐野の今季初ゴール、そして塩貝の今季3点目でNECは5試合ぶりの白星を挙げた。
FW上田綺世とDF渡辺剛が所属するフェイエノールトはゴー・アヘッド・イーグルスと対戦し、1-2で敗れた。
上田と渡辺はともに先発出場も、チームは前半13分、後半41分と立て続けに失点を喫した。それでも試合終了間際の44分に1点を返す。左サイドのFKをゴール前の上田が頭で折り返すと、向かい側にいた渡辺がダイレクトで合わせ、ゴールを決めた。
渡辺にとってこの得点がエールディビジ初ゴール。1-2で敗れたフェイエノールトはリーグ戦今季2敗目となり、首位から2位に順位を落としている。
FW小川航基、MF佐野航大、FW塩貝健人が所属するNECはフローニンゲンに2-0で勝利。小川と佐野は先発出場し、塩貝は小川に代わって後半から出場した。
0-0で迎えた後半6分、佐野がPA左に入り込んで左足シュート。ゴール右隅に決め切り、今季初ゴールで先制点をもたらした。さらに16分、左サイドからカウンターを仕掛けたNEC。塩貝はPA右に走りながら、グラウンダーのクロスをダイレクトシュートで決めた。
FW上田綺世とDF渡辺剛が所属するフェイエノールトはゴー・アヘッド・イーグルスと対戦し、1-2で敗れた。
上田と渡辺はともに先発出場も、チームは前半13分、後半41分と立て続けに失点を喫した。それでも試合終了間際の44分に1点を返す。左サイドのFKをゴール前の上田が頭で折り返すと、向かい側にいた渡辺がダイレクトで合わせ、ゴールを決めた。
渡辺にとってこの得点がエールディビジ初ゴール。1-2で敗れたフェイエノールトはリーグ戦今季2敗目となり、首位から2位に順位を落としている。