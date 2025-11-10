７日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝５９．７５ドル（＋０．３２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４００９．８ドル（＋１８．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４８０１．７セント（＋２２．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５２７．７５セント（－７．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２７．２５セント（－１．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１０１．７５セント（＋１０．００セント）
・ＣＲＢ指数
３００．９１（＋０．０４）
出所：MINKABU PRESS
