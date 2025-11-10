・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝５９．７５ドル（＋０．３２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４００９．８ドル（＋１８．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４８０１．７セント（＋２２．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５２７．７５セント（－７．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４２７．２５セント（－１．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１０１．７５セント（＋１０．００セント）
・ＣＲＢ指数
　３００．９１（＋０．０４）

出所：MINKABU PRESS