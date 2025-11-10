本日11月10日（月）よる10時から日本テレビ系で放送の「月曜から夜ふかし」。今夜のラインナップは、「スポーツにまつわる個人的ニュースを聞いてみた件」「全国のご当地問題を調査した件」「街行く人の未解決案件を解決してみた件」を予定している。

「スポーツにまつわる個人的ニュースを聞いてみた件」では、“スポーツの秋”にちなんで、様々な場所でスポーツや運動に勤しんでいた人々にインタビュー。河川敷で水浴びをしていた女性はある競技の日本代表選手!? 子どもにバスケを教えていたお父さん、実はあの有名選手の先輩!? 見た目よりもずいぶん若いお父さんの若さを維持するモチベーションとは？マッチョボディの男性が語る、大学の時の先輩を襲った野球の試合での悲劇とは？

「全国のご当地問題を調査した件」では、機械でも測定できないほど骨が丈夫過ぎることを家族のだれからも信じてもらえない静岡県のおじいちゃんや、茨城弁のある言葉が英語のネイティブ発音にそっくりなことなど、全国各地から寄せられた話題を番組流に調査して紹介。果物やケーキなど何にでも海苔を巻いて食べてしまう三重県の島からはスタジオに海苔が届けられ、村上・マツコも試食！意外な食感に二人の感想は!?

「街行く人の未解決案件を解決してみた件」では、絶交した友達から鍵を返してもらいたい女性や、分割払いにしたご祝儀の渡し方に悩みまくる男性など、一人ではなかなか解決できない問題を解決すべく番組がお手伝い。洋服が次々とボロボロになってしまい冬が越せないと嘆く男性には番組御用達の衣料品店がバックアップ！さらにあの名物キャラが本職を活かして太っ腹な大盤振る舞い!? その意外な素顔に村上・マツコもビックリ！