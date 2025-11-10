11月10日は「エレベーターの日」　69階まで40秒で着く日本最速のエレベーターとは

「11月10日」。今日は何の日でしょう？答えは「エレベーターの日」！1890（明治23）年11月10日、東京・浅草で日本初の電動式エレベーターが一般公開されました。この出来事を記念し、一般社団法人・日本エレベーター協会（東京・東神田）が、1979（昭和54）年に制定しました。

日本初の電動式エレベーターが浅草に登場！

電動式エレベーターが初めて設置されたのは、レンガ造り12階建ての「凌雲閣」という、1890（明治23）年、東京・浅草に建てられた眺望用の高層建築物でした（1923年の関東大震災で半壊し、撤去）。

ちなみに、京都市の中国料理店「東華菜館」のエレベーター（1924年に米国で製造、輸入されたOTIS製）が、現存する日本最古のエレベーターとされています。

趣のあるレトロ調のエレベーター（photoAC）

趣のあるレトロなエレベーターに比べ、新しいビルやホテルの最新式のエレベーターは、そのスピードや眺望、設備など新鮮な驚きがあって面白いものです。

海外のホテルでのこと。客室フロアへ繋がるエレベーターが10基ほど、広いホールを取り囲むように円形状に設置されていました。そのホールの真ん中に上下の行き先ボタンがあり、そのボタンを押すと10基のエレベーターのどれかにポンッという音とともに電灯が灯り、到着を教えてくれます。しかし、このホールが広すぎて、うっかり目を離しているとドアが開いたことに気づかず乗り遅れるという……あの造りは便利なのか不便なのか。未だ疑問です。

約１分で最上階まで昇れる？！高層タワーのエレベーター

自立式電波塔として世界一高いタワーは、高さ634mの東京スカイツリーですが、東京スカイツリーのエレベーターの速さは分速600mで、日本では第2位なんです。

気になる第1位は、横浜ランドマークタワーのエレベーターで、なんと分速750mで昇降します。2階ロビーから、高さ273ｍ地上69階の展望フロア「スカイガーデン」まで、わずか40秒ほどで到着します。ご存じでしたか？

横浜ランドマークタワーのエレベーターの昇降スピードは日本一！（photo AC）

東京・横浜を観光する際には、こんな情報も頭の片隅に置いて散策してみるのも楽しいかもしれません。外国人観光客の方にも教えてあげてください！

【画像】日本最速のエレベーターがある横浜ランドマークタワー（2枚）