「べらぼう」蔦重と歌麿、あの頃にはもう…おていさんの安否、失脚の定信…11月9日放送の振り返り＆考察

「もう蔦重とは終わりにします」

遊女たちの美人画を描き上げ、ついに蔦重（横浜流星）と決別した歌麿（染谷将太）。最後までその思いに気づくことなく、蔦重は永年の礼とお詫びを伝える手紙が視聴者の胸を打ちました。

蔦屋に戻ってみればおていさん（橋本愛）がいきなり産気づき、切迫した状況に。早すぎるけど、このまま産んでしまわないと母体が危ない……果たしてどうなってしまうのでしょうか。

いっぽう江戸城ではオロシャ問題を解決？した松平定信（井上祐貴）が、まんまと罠にハメられ、みごと失脚してしまいます。大老格どころか、みんな「せーの」で梯子を外して大爆笑。

今まで幕府のために嫌われ役を買って出た挙句、目的を果たせばお払い箱。そりゃ定信も呪いたくなるでしょう。

とまぁ今週も胃が重たかったNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」、第43回放送「裏切りの恋歌」気になるトピックを振り返ります。

歌麿の視線と恋心

駿河屋兄弟（として）、最初で最後の揃い踏み。ずっと同じものを見ていながら、一度として同じようには見ていなかった二人。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。🄫NHK.jpg

三味線を手入れする遣手、想い人を待つ茶屋の娘……実に味わい深い仕草や表情をじっくりと観察し、自分の恋心として描いた歌麿。

別に売って欲しい訳じゃないし、後添いの品定めをしていた訳でもありません。ただ一人一人の胸中に思いを馳せ、それを絵筆に乗せたのでしょう。

それが蔦屋の目には「後添いを探している」と映り、歌麿の幸せを無邪気に願い、語ったのでした。

かくして終わった歌麿の恋ですが、その想いは決して潰えた訳ではなく、その作品に豊かな表情を与えることになります。

いわば蔦重にここまで思いを寄せたからこそ、歌麿は当代一の絵師にまでなれたのかも知れませんね。

※あくまで大河ドラマの創作であり、実在の歌麿が蔦重に思いを寄せていたかは不明です。

万次郎に奪われた「そうきたか」のお株

蔦重との関係に疲れていた歌麿にとって、万次郎の存在はかつての蔦重に似た希望をもたらしたのかも知れない。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。🄫NHK

ただひたすら江戸の経済を回し、景気を回復させたい一心で、歌麿の絵を「いかに売るか」ばかりとなっていた蔦重。

それに対して西村屋万次郎（中村莟玉）は、蔦重が忘れていた斬新さをこれでもかと見せつけます。

「面白い本屋は、何も蔦屋だけじゃない」

老成した先代・西村屋与八（西村まさ彦）の後ろ盾に支えられ、あふれんばかりの創作意欲を発揮して、きっと面白いものを生み出すことでしょう。

蔦重が必死に切り拓いてきた道を進んで先を越され、「そうきたか」のお株を奪われてしまった蔦重の老いを感じずにはいられませんでした。

しかしこれでへこたれる蔦重では……ないですよね？最終盤に向けてシリアスな場面が続きますが、最後まで力強く駆け抜けることを期待します。

歌麿が本当に欲しかったのは？

別れを切り出されてから「何でもする」と言ったところで後の祭り。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。🄫NHK

「蔦重はいつもそうなんだ。お前のため、お前のためって言いながら、俺の欲しいものなんて、何一つくんねぇんだ」

いきなり「蔦屋の跡取りにしてくれ。あの店を俺にくれよ」と無茶ぶりをして、断られた歌麿の放った一言。

しかし歌麿がそんなものを欲しがっている訳がありません。何でもすると言ったから言ってみただけで、経営に苦しい書肆一つもらったところで、苦しむのは自分です。

それよりは自分の画才をあちこちで発揮した方が、よほど稼げることでしょう。籠の鳥から解き放たれた歌麿には、それが十分可能でした。

言うまでもなく、歌麿が本当に欲しかったのは家族であり、永年想いを寄せ続けた蔦重からの愛情だったはずです。

ちなみに歌麿の実名は勇助、二代目蔦屋重三郎となった人物も勇助。このまま子供ができなかった蔦重の跡を、歌麿こと勇助が……いやまさか、ねぇ？そんな展開はあるのでしょうか。

だとしたら、みの吉（中川翼）が二代目を担えるほどに成長する方が、よほどリアリティがありますね。

あの頃には、もう……

蔦重と歌麿、どこまでもすれ違う二人の心。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。🄫NHK

蔦重が歌麿（当時は唐丸）と出会ったのは明和9年（1772年）。あれから20年以上の歳月が流れて寛政5年（1793年）、実に色んなことがありました。

蔦重「楽しかったなぁ、あのころ」 歌麿「小さい店でぎゅうぎゅう詰めだったけどな」 りつ「愉快な客がたくさんいたねぇ。みんなよく笑って……」

よかったことも、悪かったことも、過ぎてしまえばすべて夢のようなものです。

……あの日から20年。俺についてきてくれて、ありがとな。とびきりの夢を見させてもらった。ありがとう。…… ※蔦重の手紙より。

かつて「何があっても、俺だけは蔦重の隣にいる」と言ってくれた歌麿の好意（恋慕）に甘え続けてしまったことを悔いても先には立ちません。

どこでどうすればよかったんだろう……なんて思ったところで、その時はその場その場で必死にもがき苦しみ、全力で駆け抜けてきたのです。

失うものがあれば、得るものだってない訳じゃない。何があろうと、死ぬまで生きるまでのこと。そんな思いを新たにする一幕でした。

たくさんの面、一橋治済が選んだ面は……

たくさんの能面と一緒に戯れる一橋治済。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。🄫NHK

大広間でひとり能面コレクションをずらりと並べた一橋治済（生田斗真）。とうとう定信を失脚に追い込む準備は万端、いよいよ計画を実行する時がやって来たようです。

治済が手にとり、着けた面は平太（へいた）でしょうか。荒武者を表現する面で、勝修羅物（かちしゅらもの。勝利した英雄を主役とする演目）に用います。

もしこの面が平太であるならば、治済は定信の周囲を完全に調略し切って、勝利を確信していたのかも知れませんね。

……と思ったら「俊寛」でした。これは流罪となった後、自分だけ赦免から外された時の感情を表現する面なのだとか。みんなから梯子を外された定信の孤独を表現しているのでしょうか。

定信が「下城（役職を辞して帰郷）したい」と言ったので、徳川家斉（城桧吏）がそれを慰留して大老「格」へ押し上げる素振りを見せながら、一気に梯子を外す様子が絶妙でした。

引退したいと言うから、その希望を聞き入れてあげたよ。ホラ、早く帰りなよ。今までご苦労様……表面上は希望を聞き入れてもらった形なので、今さら「続投したいです」などとは言えません。

まんまとハメられてしまった定信。かつての同僚たちは既に愛想を尽かしており、去りゆく背中を大爆笑で送る始末です。

確かに「地獄へ堕ちるがよい！」と呪いたくもなりますね。

誰かがやらねばならぬから、それを真面目に実行したら陥れられる……そんな事例は少なくありません。

かつて蔦重が「頑張って汚ぇどぶさらいをしてくれている」と（皮肉半分ながら）言っていましたが、いざ綺麗になったらもはや用済み。かくして定信は使い捨てられてしまったのでした。

おていさんの緊急出産。その安否は？

「さぁ、これからぶっ壊しますよ」と言わんばかりの、幸せな夫婦の一幕。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。🄫NHK

多くの視聴者は思われたのではないでしょうか。

「あぁ、やっぱりね」

もうすぐ初めての子供が生まれる。嬉しくて（歌麿の気持ちが見えない）しょうがない、周囲もみんな祝ってくれる……そりゃ不幸のどん底へ叩き落とすフラグですよね。

無事に女児が誕生して、婿をとって二代目に迎える展開でよかったんですよ？これじゃあ歌麿に捨てられたショックに浸る余韻も何もあったもんじゃありません。

ここから「無事に出産。母子ともに健康です！」という展開は考えにくいですが、次回予告を見るとおていさんも命を落としかねない勢いです。

彼女は蔦重より長生きするはずなので、ここで死なせることはないでしょうが……果たしてどうなるのか、展開を見守りましょう。

第44回放送「空飛ぶ源内」

第44回放送「空飛ぶ源内」より。蔦屋を訪れた旅がらすこと重田貞一（後の十返舎一九）。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。🄫NHK

蔦重（横浜流星）の前に駿府生まれの貞一（井上芳雄）と名乗る男が現れる。耕書堂で書きたいと売り込みにきた貞一は、源内（安田顕）が作ったという相良凧を持っていた…。 ※NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。

さて、政権を追われて失意の定信を訪ねた高岳（冨永愛）。彼女はかつて自身が失脚に追い込まれた「死を呼ぶ手袋」を持参しました。

徳川家基（奥智哉）を暗殺した真犯人を突き止める＝一橋らに逆襲するため、共闘しようとでも言うのでしょうか。

次回予告ではかの「七ツ星の龍」が登場、亡き平賀源内（安田顕）の生存説が囁かれているようです。

最後の方に突如出現した旅がらす（井上芳雄）は、重田貞一つまり十返舎一九ですね。源内が発明した凧を背負って蔦屋を訪れ、果たしてどんな活躍を魅せるのでしょうか。

ラストまでまだまだ気が抜けない大河べらぼう、次週も楽しみに見守りたいと思います。