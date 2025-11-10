伝説のキャバ嬢・愛沢えみりが2歳から4歳まで祖母の元で暮らしていた生い立ちを告白。可愛すぎる幼少期の写真を公開した。

【映像】可愛すぎる幼少期の愛沢えみり（複数カット）

11月7日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#10が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは益若つばさ。

今回密着したのは、体外受精でシングルマザーの道を選んだ“伝説のキャバ嬢”愛沢えみり（37）。愛沢は2日間で売上2億5000万円を達成し引退の花道を飾った記録を持つ。

愛沢は現在、約6億円で購入した約260平米の4SLDKタワーマンションで2人の子どもと暮らしている。両親には頼らずシッターにサポートを依頼。シッター代は多い時で月100万円を超えるが、両親と良い距離感を保つためには必要な出費だという。

愛沢は1988年横浜生まれ。母は専業主婦だったが、妹が生まれると自我の強い愛沢の育児に手が回らなくなり、愛沢は2歳から4歳まで広島の祖母の元で暮らしていたという。「朝から夜まで1人で働くおばあちゃんに強さを感じていた」と当時の心境を語り、可愛すぎる幼少期の写真を公開した。