15日間の熱戦の幕が上がった大相撲十一月場所。西方幕内力士の土俵入りで、人気力士二人が、思わず二度見したくなる衝撃の“ペアルック”化粧まわしで続けて登場。「つい見ちゃうw」「斬新すぎる」などファンがざわつく一幕があった。

西方花道から続々と力士が土俵入りを行う中、前頭四枚目・欧勝馬（鳴戸）に続いて四股名を読み上げられたのは前頭三枚目・宇良（木瀬）、そして前頭三枚目・平戸海（境川）と続いた。

すると、この両力士の鮮やかな水色を基調とした化粧まわしにファンが注目することに。「魚屋三陽」「アジフライ」の文字と海中のコミカルな絵柄が印象的な化粧まわしは、福岡県を中心にアジを用いた料理やアジフライを目玉とした食堂などを営む株式会社三陽から提供されたもの。

角界の人気力士の思わぬインパクト大なペアルック化粧まわしに対して、ファンからは「つい見ちゃうw」「斬新すぎる」などの反応が。さらに「鮮やかな化粧まわし」「化粧まわし可愛い」「究極の飯テロ」といった反響も多数寄せられた。（ABEMA／大相撲チャンネル）