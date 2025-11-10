

日産やルノーを経て、シトロエンでカラー＆マテリアルを担当する柳沢知恵氏（写真：Stellantisジャパン）

【写真】柳沢知恵氏がカラー＆マテリアルを手掛けたシトロエン「C3 HYBRID」

フランス・シトロエンで、日本人デザイナーが活躍している。「カラー＆マテリアル」を担当する柳沢知恵氏だ。

2025年10月上旬、柳沢氏にインタビューする機会があったので、日本車がなかなか太刀打ちできないシトロエン車のインテリアの背景をさぐってみた。



柳沢氏がインテリアを手掛けた「C3 HYBRID」（写真：Stellantisジャパン）

現在のシトロエンは、コンパクトカーとSUVを主に手がけるブランドだが、デザインのクオリティは高い。

エクステリア（外観）もさることながら、インテリアも提案がいろいろある。クルマに乗るのが楽しくなるデザインだ。

柳沢氏がカラーとマテリアルを担当した新型「C3 HYBRID（ハイブリッド）」は、日本なら「ヤリスクロス」と近いサイズのコンパクトカー。

コストコンシャスなモノづくりが求められるマーケットに属しているはずだが、それを超えるような出来映えだ。

世界的人気車は数あれどインテリアの評価は？

日本車の中には、世界で大きな存在感を示すモデルが少なくない。

たとえば、「シビック・タイプR」。日本市場にとどまらず、海外での人気もかなり高い。カルトカーと呼べるモデルだ。

トヨタ「ランドクルーザー」をはじめとしたトヨタ車はもちろんのこと、スバル車やスズキ車も、存在感は大きい。いずれもマーケットのニーズを的確にとらえたコンセプトで、エクステリアデザインも質が高い。

それでも、欧州車になかなかかなわないのが、インテリアデザインではないかと、私は思っている。「レンジローバー」のミニマルだけど質感の高いダッシュボードデザインは、その一例。



質感高い「レンジローバー 55 YEARS EDITION」のインテリア（写真：ジャガー・ランドローバー・ジャパン）

メルセデス・ベンツやBMWは、デジタル技術を駆使し、車内の照明の色がさまざまに変えられる機構を採用。

フォルクスワーゲンも、とくにBEV（バッテリー駆動EV）は、小さな計器盤に素材感を強調したダッシュボードを組み合わせ、さらにビビッドな色づかいで楽しさを演出している。



ポップな色使いが特徴的な「ID. Buzz」のインテリア（写真：フォルクスワーゲン グループ ジャパン）

ボルボはシンプルながら、異素材の組み合わせがうまく、かつドライバーにとって重要な機能に重点を置いた造型がみごとだ。

【写真】日本人デザイナーが手掛けたオシャレで楽しいインテリア（27枚）

今回のテーマであるシトロエンも、内外ともにデザイン性の高さで、1950年代から世界の自動車好きの注目を集めてきたブランドだ。

「DS（1955年登場）」の凝った造型感覚の合成樹脂製ダッシュボードと1本スポークのステアリングホイールは、いま見ても新鮮。



2025年に生誕70周年を迎えたシトロエンの名作「DS」（写真：Stellantisジャパン）

その後も「SM（1970年）」「GS（1970年）」「CX（1974年）」「ビザ（1978年）」「BX（1982年）」「XM（1989年）」「C6（2005年）」、それに近年の「AMI（2020年）」など、デザインで驚きを与えてくれたシトロエン車は多い。



日本未導入の「AMI」はコンパクトなシティカーとして登場（写真：Stellantisジャパン）

いまのシトロエンは、ヨーロッパの分類によるBセグメント（スーパーコンパクト）とその上のフォルクスワーゲン「ゴルフ」などと同格のCセグメントを中心にしたクルマを手がける。

そんな中で、2025年11月6日に日本発売されたC3 HYBRIDは、シトロエンでBセグメントを担ってきた「C3」の第4世代にあたる。

新しいデザイン言語とヘリテージ

C3は2002年の第1世代以来、ラウンドシェイプと呼べる、丸っこいイメージのボディが特徴的だった。

2016年の第3世代で、キャビンとフロントマスクの造型が大きく変更された。第4世代はそれを発展させたデザインで、全高を95mm高くしてSUV感を強くしている。



これまでのコンパクト・ハッチバックからSUVスタイルへと変化（写真：Stellantisジャパン）

新型C3 HYBRIDのボディサイズは、全長4015mm×全幅1755mm×全高1590mm。そこに48ボルトのバッテリーで駆動される電気モーターを組み合わせた3気筒1199ccエンジンを搭載。

「2022年に発表したコンセプトモデル、オリ（Oli）で開発したデザイン言語を使っています。エクステリアで注目していただきたいのは、垂直線と水平線を組み合わせているところです」

東京・港区にあるStellantisジャパン（シトロエン・ブランドを収める企業）の社屋で会った柳沢氏は、C3 HYBRIDについてそう説明する。



愛好家の間で「へへ」とも呼ばれ親しまれるブランドロゴが新形状に（写真：Stellantisジャパン）

「もうひとつ、外観上の新しさは、フロントのブランドロゴを正円でなく、戦前のシトロエン車で使っていたような楕円としたことです。100周年記念に発表されたBEVスポーツ『19_19コンセプト』で“復活”させたテーマです」

ヘリテージ（過去のモデルとのつながりを示唆）という点ではもうひとつ。今回のC3 HYBRIDに採用された車体色「ブルー・モンテカルロ」は「1960年代の2CVやDSで採用された色のイメージ」と柳沢氏。

「C3 HYBRIDをメインストリームのクルマとして、2CVやDSと同じように愛してもらいたいという思いを込めた色です」

インテリアデザインにも、見るべきものがある。水平基調のダッシュボードには、造型だけでなく、ソフトな感触の素材も採用。機能にとどまらず、乗員の感覚を刺激する。



感性に訴えかける素材感や形状がシトロエン車の特徴（写真：Stellantisジャパン）

四角いイメージを取り入れたステアリングホイールと、センターボスの大きなロゴは、ドライビングの楽しさをうったえかけてくるようだ。

ここが、シトロエンの本領発揮だと感じられる。

新しい中に感じるシトロエンらしさ

ドアを開けてまず目に飛び込んでくるのは、シート。複数の素材、異なる色、部位によってちがう表面形状、と処理が凝っている。ここは柳沢氏の担当だ。

乗る人の目に触れて、そして手で触れられるところ。そこをどう作りこむかが、クルマではなにより重要だと柳沢氏はいう。



シトロエンのシートはデザインだけでなく座り心地の面でも定評がある（写真：Stellantisジャパン）

「シート背面に四角いエンボス（凹凸）クッションを作りました。頭にあったのは、昔のシトロエンCXのシートです。私たちは当初、このエンボスを15mmにしたかったんです。でも試作してみると、それではファブリックが“つれて”しまう。そこで10mmに抑えました」

とはいえ、ここは通常2mm程度。そこを10mmもの立体的な造型にしたのだから、その努力に対して、柳沢氏が得意げな表情を浮かべるのにも納得する。



シートマテリアルのサンプルを手に説明をする柳沢氏（写真：Stellantisジャパン）

上級グレードの「C3 HYBRID MAX」のシートでは、ショルダー部分は色の切り返しをつけて、肩はライトグレーのファブリック、その下と座面はエンボス加工された人工皮革の組み合わせ。

先にも触れたエンボス部分は、真四角でなく角丸にして、肌が触れたときの感触をよくしたのも柳沢氏のこだわりだ。

クルマは往々にして、エクステリアでばかりデザインが語られる。しかし、実際には車内で過ごす時間のほうが長い。

だから、日本で新車が出ると、私は内装デザインを手がけたデザイナーを探すのだが、話を聞ける機会はとても少ない。

そこにあって、色づかいからダッシュボードまわりの素材選びまで、熱心に語ってくれる柳沢氏の存在は、すなわちシトロエンがいかに内装にこだわっているかの証明といってもいいように思う。



フランス車のカラーや素材が日本人の手で選ばれているとは意外だが誇らしい（写真：Stellantisジャパン）

C3 HYBRIDは、先述のとおりヨーロッパではBセグメントといって、日本車だとトヨタ「ヤリス」や「アクア」、それに「マツダ2」と同格のサイズだ。

そこにあって、このセグメントではどんな内装が、デザイナーとして理想的だったのか。

「なるべく内装には、いくつもの色を入れたい、と思いました。セグメントがひとつ上になると落ち着いた雰囲気も大事になってきますが、Bセグメントの内装は、使う色が多くてもいいのではと」



C3 HYBRIDはこれまで以上に身近になったシトロエンといえるだろう（写真：Stellantisジャパン）

それで、「なるべく多くの人にC3 HYBRIDを選んでいただきたい」と柳沢氏はつけ加える。

「楽しい」が最も大事

C3 HYBRIDの内装には“遊び”も多い。

助手席前のグラブボックスを開けると、リッド裏面に「11CV」「Hトラック」「2CV」「メアリ」それに現行「アミ」と、エポックメーキングなシトロエン車のイラストが入っている。

リアウィンドウに目をこらすと、そこにはエッフェル塔などパリの町並みの風景がある、という具合。



東洋経済オンライン「自動車最前線」は、自動車にまつわるホットなニュースをタイムリーに配信！ 記事一覧はこちら

コストコンシャスなマーケット向けのプロダクトでも、ここまでやってしまう。シトロエンが、デザインの力を信じているということか。そこを評価したい。

クルマは日常をともにする道具である一方、それと同じくらい趣味性も大事。やっぱり乗っていて楽しくなるのが一番よいのだ。

【写真】シトロエン「C3 HYBRID」フランスのエスプリ効いた内外装（21枚）

（小川 フミオ ： モータージャーナリスト）