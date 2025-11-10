米国連邦政府のシャットダウン（機関閉鎖）事態が40日目を迎え、史上最長記録を更新した。航空便の欠航が相次ぎ、低所得層への食費支援や海外米軍基地の労働者への給与支給まで中断されるなど、シャットダウンの影響が米国全土に広がっている。

8日（現地時間）時点で、米国全土では2500便以上の航空便が欠航し、5400便以上が遅延している。連邦航空局（FAA）は、航空管制官の人員不足と疲労の蓄積を理由に、ニューヨーク、シカゴ、アトランタなど主要ハブ空港40カ所の航空便運航を最大10％まで段階的に減らすと発表した。

特にハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港では平均5時間近い遅延が発生し、旅行客は空港内に足止めを食らった状態だ。ショーン・ダフィー運輸長官は「さらに多くの管制官が欠勤することになれば、航空便の最大20％が削減される可能性がある」と警告した。

FAAは「管制官のうち20〜40％が出勤していない」とし、安全への懸念を公式に表明した。航空大乱はアメリカン航空、デルタ航空、ユナイテッド航空など主要航空会社全般に拡大している。

シャットダウンの長期化は、脆弱階層の食卓も直撃している。裁判所の命令で一時再開されていた低所得層食料支援プログラム（SNAP・フードスタンプ）が、トランプ政府の控訴により再び中断された。

米国最高裁は7日、控訴審の判断が出るまでSNAP全額支給を一時停止するように決定した。これによって4200万人を超える低所得世帯が食費支援を受けられない状況に置かれた。ニューヨーク州やメリーランド州など一部は州の予算で支援を継続すると明らかにしたが、連邦政府は「その後の補償はない」と断言した。

民主党のハキーム・ジェフリーズ下院院内総務は「数百万人の米国人が飢餓の危機に直面している」とし「この極端主義的政府の判断は非人道的だ」と非難した。

海外駐屯米軍基地の現地労働者たちも給与を受け取れていない。

AP通信によると、ドイツ・スペイン・イタリアなど欧州内の米軍基地では、給与を期限内に受け取れていない現地職員が数万人に達している。ドイツとスペイン政府は自国民労働者の賃金を一時的に肩代わりすることを決めた。

ただし、在韓米軍基地の労働者に対する給与支給状況はまだ確認されていない。

シャットダウンの長期化は、米国経済全体にも負担を与えている。ミシガン大学が発表した11月の消費者信頼感指数は50．3で、3年ぶりの最低水準に落ち込んだ。感謝祭を前に、消費者が食費を削るため、大手流通業者が低価格の自社ブランド（PB）商品を中心に陳列を変えているという分析も出ている。

ロイター通信は「今年の感謝祭キットの大半が、昨年より15〜20％安いPB商品に置き換えられた」とし「米国消費者の最大の悩みは『いかに食費を削るか』だ」と伝えた。

シャットダウンの核心争点は、医療保険制度「オバマケア（ACA）」補助金の予算だ。民主党は「補助金を1年間延長すればシャットダウン解除に協力できる」との立場を示したが、共和党は「まずシャットダウンの終了が優先」と対立している。

トランプ大統領は上院共和党に対して議事規則を変更して民主党のフィリバスターを強制的に終結させるように言い、“核オプション”（議決定足数を単純過半数に引き下げる規則変更）を繰り返し要求した。

しかし政治専門メディア「リティコ（Politico）」は「共和党内でも票を確保するのが難しい状況で、トランプ大統領の発言は政治的圧力用メッセージに近い」と分析した。

トランプ大統領は「エネルギー・食料品などの物価が下がっており、経済は堅調だ」と主張したが、ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）は「大統領の認識は実際の統計や国民の体感とかけ離れている」と指摘した。

さらに親トランプ派の共和党議員たちでさえも、「国民が感じる物価負担を無視している」とし、公然と懸念を表している。

シャットダウンが長期化するほど、行政の空白と国民生活への被害は雪だるま式に膨らんでいる。米上院は9日（現地時間）、日曜日にもかかわらず異例の本会議を開いてシャットダウン終了の方策を議論する予定だが、与野党間の立場の隔たりが非常に大きく、短期間での妥結は容易ではない見通しだ。