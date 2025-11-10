ガールズグループBLACKPINK（ブラックピンク）ロゼの『APT.』と、Netflixアニメーション『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』の『Golden』が、K-POP史上初めてグラミー賞「最優秀楽曲賞」部門にノミネートされた。

第68回グラミー賞によると、ロゼはブルーノ・マーズとコラボした『APT.』で、「最優秀楽曲賞」と「最優秀レコード賞」の候補に挙がった。『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』の『Golden』も「最優秀楽曲賞」部門にノミネートされた。グラミー賞の主要部門（General Fields）である「最優秀楽曲賞」と「最優秀レコード賞」にK-POP楽曲がノミネートされるのは今回が初めてだ。

『APT.』はグラミー賞「最優秀ポップ・デュオ／グループ・パフォーマンス賞」部門にもノミネートされ、計3部門で受賞を狙う。『Golden』も同じ部門に加え、「映像作品のために書かれた最優秀楽曲賞（Best Song Written for Visual Media）」、「最優秀リミックス・レコーディング賞（Best Remixed Recording）」の各部門、さらにOSTアルバム自体も「映像作品のために書かれた最優秀楽曲賞」にノミネートされるなど、合計5部門で名を連ねた。『Golden』を制作・歌唱した韓国系アメリカ人歌手のEJAE（イジェ）は、「夢に見てきたことと話すだけでは足りないほど」とSNSに感想を投稿した。

HYBE（ハイブ）とゲフィン・レコードのグローバルK-POPガールズグループ「KATSEYE（キャッツアイ）」は、新人賞に当たる「最優秀新人賞」および「最優秀ポップ・デュオ／グループ・パフォーマンス賞」部門でトロフィー獲得を狙う。

授賞式は来年2月1日（現地時間）、米ロサンゼルスのクリプトドットコム・アリーナで開催される。各部門の最終投票は12月12日から来年1月5日まで行われる。