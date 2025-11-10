LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」で、「GoGoセール」を11月9日正午から10日まで開催している。

36時間限定で人気宿泊施設が10％以上割引となるほか、オンラインカード決済限定で10％ポイントアップする。12月26日から2026年1月3日までの年末年始、2026年5月1日から5日までのゴールデンウィーク期間は対象外となる。

対象宿泊施設と料金の一例は、JR九州ホテルブラッサム新宿（2名素泊まり）が29,600円から、シタディーンセントラル新宿東京（同）が20,984円から、二子玉川エクセルホテル東急（同）が17,620円から、札幌エクセルホテル東急（同）が7,176円から、メルキュール札幌（同）が7,160円から、ニューウェルシティ湯河原（同）が20,240円から、ホテルニューオータニ高岡（同）が6,624円から、ホテル法華クラブ大阪（同）が6,900円から、ホテルモントレ福岡（同）が12,608円から、JR九州ホテルブラッサム那覇（同）が12,880円からなど。

いずれもポイントを即時利用した場合。支払金額に応じてPayPayポイントが付与され、即時利用ができる。