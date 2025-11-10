ある会議で、参加者全員が他の全員に向かって「あなたたちは全員嘘つきだ」と言った。この会議に正直者は何人出席している？

これは知識や計算はいっさい不要で、「考える力」のみが問われる「論理的思考問題」のひとつ。論理的思考問題はGoogle、Apple、Microsoftといった超一流企業の採用試験でも出題されるなど、「地頭力」を鍛える知的トレーニングとして注目されています。この記事では、そんな論理的思考問題を通じて「頭のいい人の考え方」を紹介します。※この記事は書籍『もっと!! 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』（野村裕之著、ダイヤモンド社刊）の一部を抜粋・編集したものです。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

少ない手がかりから真実を導けるか？

少ない情報から手がかりを得て真実を見抜くのが、論理的思考。

では、わかっている事実がたった1つだけだとしたら？

こんな問題を考えてみましょう。

「嘘つきだらけの会議」 ある会議で、参加者全員が他の全員に向かって「あなたたちは全員嘘つきだ」と言った。 では、この会議に正直者は何人出席している？

なお全員、嘘つきか正直者のどちらかである。 イラスト：ハザマチヒロ

全員が自分以外の全員に向かって「嘘つきだ！」と言っている会議、地獄すぎますね……。

と思っていたら、参加者のなかに正直者は何人いるか……？

だいたいこういうときって「○○と言っている人が△人」とか、人数に関するヒントがあるものですが、この問題では皆無ですね……。

これだけの情報で、本当に解けるんでしょうか？

次のページで、頭のいい人の考え方をお伝えします。

