1962年5月生まれ。「特別支給の老齢厚生年金はもう終わった」と聞きました。もらえないのでしょうか？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、特別支給の老齢厚生年金の受給について知りたい男性からの質問です。
▼特別支給の老齢厚生年金を受け取れる人
特別支給の老齢厚生年金がもらえるのは、次の条件を全て満たしている人です。
・男性：昭和36年4月1日以前生まれ
・女性：昭和41年4月1日以前生まれ
・老齢基礎年金の受給資格期間（10年以上）がある
・厚生年金保険などの加入期間が1年以上ある
・生年月日に応じた受給開始年齢に達している
たかしさんは1962年（昭和37年）5月生まれです。男性の場合、昭和36年4月1日以前生まれの人までが特別支給の老齢厚生年金の対象であり、それ以降に生まれた人は制度の対象外になります。
したがって、たかしさんは特別支給の老齢厚生年金の受給資格を満たしておらず、1年以上厚生年金に加入していたとしても、特別支給の老齢厚生年金はもらえません。一方で、たかしさんと同じ生年の女性であれば、その他の要件を満たしていれば特別支給の老齢厚生年金を受給できることになります。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
