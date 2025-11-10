『スーパー戦隊シリーズ』の歴代ピンクで好きな俳優ランキング！ 2位は「高梨臨」、1位は？
1975年から50年にわたって放送されている東映制作による日本の特撮テレビドラマ『スーパー戦隊シリーズ』の多くの作品で女性が担当しているピンク戦士。明るく優しいキャラクターと華やかで勇敢な姿は、いつの時代でも憧れの的です。
All About ニュース編集部では、2025年10月31日〜11月1日の期間、全国の10〜60代の男女300人を対象に、『スーパー戦隊シリーズ』（テレビ朝日系）に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、『スーパー戦隊シリーズ』の歴代ピンクで好きな俳優ランキングの結果をご紹介します。
2009年放送の『侍戦隊シンケンジャー』でヒロインの白石茉子／シンケンピンク役を演じた高梨臨さん。「侍」をテーマに、松坂桃李さんが演じる「殿」と4人の家臣との絆を描く人気作品の中で、優しいお姉さん的存在としてチームを支えています。
「天」のモヂカラで空中からの攻撃を得意とし、薙刀（なぎなた）や剣術を操る華麗なアクションシーンも披露。戦いでの勇敢な姿と裏腹に、料理の腕前が壊滅的というギャップもファンの心を掴んでいます。
回答者からは、「小さい時に見て憧れを持っていた」（20代その他／神奈川県）、「品があり凛とした姿がかっこいい」（40代女性／神奈川県）、「落ち着いた雰囲気と芯の強さを持つピンクを演じており、品のあるヒーロー像が印象的だった」（30代男性／富山県）、「シンケンイエローと対照的に、しっかり者のお姉さんという感じでよかった」（30代女性／北海道）などの声がありました。
シリーズ20周年記念作品として1995年に放送された『超力戦隊オーレンジャー』。国際空軍のメンバー5人が、超古代文明の力「超力」を使って地球侵略を企むマシン帝国バラノイアと戦います。
『超力戦隊オーレンジャー』で俳優デビューを果たしたさとう珠緒さんが演じたヒロインの丸尾桃／オーピンクは、中国拳法を駆使して戦い、可愛らしい外見と芯の強さを併せ持つキャラクターでアイドル的な人気を獲得。さとうさんは、その後も“ぶりっ子”キャラで人気を博しました。
回答者からは、「ピンクといえばさとう珠緒さん。マジで可愛かった」（30代男性／愛知県）、「当時とにかく可愛かったから」（30代男性／群馬県）、「天真爛漫なキャラでありながら芯が強く、戦隊ピンクの象徴的存在だったから」（20代女性／長崎県）、「演技も見た目も可愛い！ ピンクにぴったりのイメージ！」（30代女性／東京都）などのコメントが寄せられました。
この記事の筆者：福島 ゆき プロフィール
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。
(文:福島 ゆき)
