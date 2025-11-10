「娘に会えた」人気アイドル、密着“親子”ショットに大反響！ 「めろすぎます」「エモい…」の声
M!LKのメンバーで、俳優の佐野勇斗さんは11月6日、自身のInstagramを更新。密着“親子”ショットを披露しました。
【写真】佐野勇斗、密着“親子”ショット！
「おむすびすぎてエモい…」佐野さんは「娘に会えた 父ちゃん、ヤンキーになってごめんな…久しぶりに会っても、パパー! って抱きついてくれて嬉しかったぞりり また会おうね」とつづり、「#米田翔也 #米田花 #PR #イイワル #エスケイプ」のハッシュタグを添えて2枚の写真を投稿。3月まで放送されていた、NHK連続テレビ小説『おむすび』で、佐野さんと親子役で共演した宮崎莉里沙さんとの密着“親子ツーショット”を披露しています。
この貴重な親子ツーショットにコメントでは「勇斗くんの金髪パパとか世界一かっこいいパパで羨ましい」「久しぶりに2人が並んでる姿見れて嬉しい」「最高すぎる」「また一緒のドラマで2人を見られますように」「久しぶりのおむすび親子だー！！」「さのさんの屈む体勢可愛すぎるWWW」「父ちゃんどんどんイケメンになるね」「佐野さんめろすぎます」「ヤンキーパパもイケメン」「おむすびすぎてエモい…」と称賛の声が寄せられています。
「本当の親子みたい」「おむすび思い出す」現在放送中のテレビドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（日本テレビ系）で、桜田ひよりさんとダブル主演を務めている佐野さん。10月22日の投稿では、同ドラマで共演している子役の阿部来叶さんとのオフショットなどを披露しています。来叶さんを抱っこしたり一緒にお風呂に入ったりと、親子のような仲むつまじい様子がほほ笑ましい写真です。気になる人はぜひチェックしてみてください！(文:福島 ゆき)
