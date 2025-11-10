J1リーグ第36節 町田 0（0-0）1FC東京

14:03キックオフ 国立競技場 入場者数 46,838人

試合データリンクはこちら

町田の猛攻をFC東京は耐えに耐えた。攻撃パターンが決まっているとはいえ、迫力のあるプレーを続ける町田をFC東京は抑え、攻め込まれても決定機をなかなか作らせない。逆に78分、こぼれ球を拾って野澤零温がループシュートを放つもゴールの枠に当たって得点ならず。それでも87分、中盤の網をかいくぐってボールを運ぶと、クロスから安斎颯馬が決勝点を奪った。長友佑都と相馬勇紀という見所のある1対1は試合の華だったが、お互いに慎重になっていたのは来週に天皇杯準決勝での対戦を控えているからだろう。町田はACLからフォーメーションを変更してこの試合に臨んでおり、天皇杯ではどんな布陣で来るか、FC東京を悩ませることにもなっている。