「広島秋季キャンプ」（９日、日南）

野球日本代表「侍ジャパン」に追加招集されている広島・佐々木泰内野手（２２）が、１０日の広島戦（サンマリンスタジアム宮崎）に「９番・一塁」でスタメン出場することが９日、決まった。サポートメンバーとしての参加となるが若鯉にとっては侍でのデビュー戦。「自分のプラスになるような時間にしたい」と目を輝かせた。

侍ジャパンに帯同するのは、１０日と１５、１６日に行われる韓国戦のみ。それでも、わずかな時間を成長につなげようと意気込む。「がめついぐらいでいきたいです」と、トップレベルの選手たちから一つでも多く技術を盗み取るため、貪欲な姿勢で質問攻めしていく。

敵チームとなるカープ首脳陣へのアピールも忘れない。

「自分の存在感を示していければいいなと思う。気合を入れて頑張りたいです」。この日も宮崎県日南市での秋季キャンプに参加し、バットを振り込んだ。限られたチャンスを無駄にはしない。ＮＰＢを代表する選手たちから技術や心構えを貪欲に学び取り、自身の成長へつなげていく。