衣料品大手のしまむらが好調だ。2026年2月期第2四半期決算では売上は同期間として5年連続増収で過去最高となった。流通アナリストの中井彰人さんは「以前より定評のあるコスパが物価高のご時世でさらに際立ってきたようだ。しまむらがコスパを重視する背景には、ロードサイドで成長してきた歴史がある」という――。

写真提供＝日刊工業新聞／共同通信イメージズ しまむら・アベイル・バースデイのさいたま新都心店。＝2023（令和5）年9月25日、埼玉県 - 写真提供＝日刊工業新聞／共同通信イメージズ

■同業とは一線を画すビジネスモデル

しまむらの2026年2月期2Q決算は増収増益で、売上は同期間として5年連続増収で過去最高を更新したようだ。キャラクターやインフルエンサーとのコラボ商品の拡充、SNSマーケティングが奏功していると評価されているが、以前より定評のあるコスパが物価高のご時世でさらに際立ってきた、ということのようだ。

長く続く実質賃金マイナスで、消費者の懐具合は、賃上げが進んできた大企業勤務者と、賃上げが進まない層とで二極化してきている。相対的なコスパを強化し続けるしまむらは、これまでも多くの消費者から支持されてきたが、今後さらに広がると評価されていて、最近の株価はコスパ衣料系チェーンの中でも最も上昇しているらしい。

しまむらのコスパは、その収益構造にも表れていて、同業とは一線を画すビジネスモデルが数字でもわかる。図表1は、衣料品小売大手企業の粗利率（売上総利益率）、販管費率、営業利益率を並べたものだ。しまむらだけが全く異なることがわかるだろう。

■薄利多売でも商売になる仕組み

衣料品小売の粗利率は概ね50％台で、40〜50％台の販管費率を引いて、利益率が5〜7％ぐらいといった感じである。しかし、しまむらの粗利率は34.7％しかないのに、販管費率が26％に抑えられているので、利益が8％以上確保できている。ざっくり表現するならば、運営コストを極めて低くする仕組みができているので、薄利多売でも十分商売になっている、という優秀な会社だということになるだろう。このご時世、株価も上がるはずである。

ちなみに、ファストリ（ユニクロ、GU）は、さらにすごくて、同業比かなり低い運営コストを実現しつつ、同業並みの粗利率で売っているので圧倒的に儲かる構造となっている。これこそ高い付加価値とブランド価値の賜物、さすが世界企業はずば抜けている。

■熟練者でなくても現場オペレーションが可能

しまむらのこうしたコスト構造の基礎となっているのは、チェーンストア理論の徹底と、効率的な物流であることはよく知られているかもしれない。しまむらのHPを引用しよう。

「チェーンストア経営の大原則に『標準化（Standardization）』『単純化（Simplification）』『専門化（Specialization）』の頭文字をとった3Sがあります。この3Sにより、多店舗運営が合理化され、『ローコストオペレーション』の実現に繋がります。しまむらグループでは、3Sにさらに『仕組化（Systematization）』を加え、4Sとしています。仕組化とは、合理的な発想により組織を組み立てることを意味し、当社は、この4Sをもとに成長を続けてきています」

と、4Sを徹底していることが前提となっている。しまむらの現場オペレーションは熟練者でなくても行えるということで、これが急速な成長の背景となっている。

■キモとなる「直接物流」

この仕組みを支えているのが物流の仕組みであり、そのキモは直接物流であろう。再び、しまむらのHPから引用しよう。

「直接物流とは、従来、日本国内で行っていた商品の仕分けや値札付けなどの流通加工を、相対的にコストの安い海外で行い、海外で船積みされたコンテナをサプライヤーの日本国内の物流センターを通さず、直接、しまむら商品センターに納品することです。海外の生産工場から出荷された商品が直接、しまむら商品センターに納品されることにより、日本国内の流通経路で発生する細かな手間が省かれるため、物流コストの削減に繋がっています」

というものだ。しまむらの物流の約4割がこの仕組みに乗って動いているという。国内の商品センターでは、店舗ごとに分かれた荷物を各店舗に分けて配送するだけで、店舗では到着後、ルールに従って陳列するだけという簡便な仕組みなのであり、またこれを他社に委託することなく社内で実施しているため、自由自在に運用できる（図表2）。

図表＝しまむらHPより

■女性消費者のモータリゼーションと就労率上昇

こうした仕組みを持っているため、しまむらは在庫を本部で一括管理できている。コントローラーというポジションが設けられ、店舗の売上、在庫状況を常に把握して、売上の極大化を図るべく、プロモーションと在庫移動を行っている。

これにより、商品を常に流動的に動かしつつ、売れ残りを極小化できることが、在庫ロス、機会ロスをなくし、コスト削減に大きく寄与する仕組みとなっている。こうして、無駄なコストを防ぐ仕組みを構築できているからこそ、しまむらは26％という販管費率を実現しているのである。

しまむらが、ここまでローコストオペレーションにこだわり、薄い利幅でコスパを実現しようとするのは、彼らを育んだホームグラウンドが地方、郊外のロードサイドであり、その成長期が1990年代からのデフレ時代だったから、であろう。90年頃のしまむらは、埼玉県小川町という片田舎から出た、100店舗ちょっとの地方衣料品チェーンに過ぎなかった。

バブル崩壊後の景気低迷によってデフレに突入した日本では、特に地方での衣料品の需要が伸び悩み、消費者はコスパ重視の姿勢を強めていく。高いコスパを実現した、しまむらの商品は消費者の支持を得つつあったが、ここでその成長を後押しする追い風が吹く。それが地方における女性消費者のモータリゼーションと就労率上昇だった。意味不明だと思うのでちょっと説明しよう。

■ロードサイドに女性向け市場が誕生した

80年代、既に地方では自家用車は普及していたが、一家に一台、そしてドライバーは男性が中心であった。また、女性の就労率は高くはなく、ざっくり言うと、その頃までの女性消費者は機動力もなく、共働きが主流ではなかった（≒アクティブに動き回ってはいなかった）。

しかし90年代以降、軽自動車が急速に普及するようになり、女性ドライバーが増えるのと並行して、伸びない所得を補うために共働き世帯が急速に増えていく。こうして90年代〜2000年代初頭にかけて、男性が中心だったロードサイドに、通勤で毎日走る女性ドライバーが急速に増えて、ロードサイドに女性向けマーケットが生まれたのである。

■軽自動車の増加と売上の増加がリンクしている

これより前に、地方ロードサイドにある店といえば、休日に、お父さんの運転で、家族で買物に行く大型総合スーパーと、カー用品店、紳士服専門店チェーン、ホームセンターなど男性向けの店が大半だった（図表3、図表4）。しかし、実質的に、家計を握っている買物の主役である女性がロードサイドを走り回るようになると、その様相は一変する。図表5と図表6をみてほしい。

図表＝中井彰人「MIZUHO INDUSTRY FOCUS Vol.172」より引用

図表＝中井彰人「MIZUHO INDUSTRY FOCUS Vol.172」より引用

図表＝中井彰人「MIZUHO INDUSTRY FOCUS Vol.172」より引用

図表＝中井彰人「MIZUHO INDUSTRY FOCUS Vol.172」より引用

ファストリ、しまむら、ニトリの売上、ドラッグストア業界市場規模の時系列推移と、軽自動車台数の推移を2010年代まで見たものだが、正にリンクしていることがわかっていただけるだろう（特に、しまむらと軽自動車の相関性は一目瞭然であろう）。新たにロードサイドに生まれた女性市場の拡大が追い風となって、しまむら等専門店チェーンは、我が国を代表する小売企業に成長したのである。そして、それらの成長企業に共通しているのは、地方ロードサイドの生活者が最も重視するコスパの実現者だった、ということである。

■持続的成長のためには大都市圏の攻略が不可避に

しまむらをはじめ、現在の有力専門店チェーンの大半はこうした地方ロードサイドを制覇したことで大きく成長した。その理由は簡単で、ロードサイドという空き地だらけの道端が出店立地になったため、大量出店して成長することが可能だった、からである。大都市でしか出店できないままなら、空き地が少ないため、ここまでの成長はできなかったのだ。そのためこれまでは、しまむらの店舗網は地方や郊外のロードサイドに偏っていて、大都市圏では手薄であった。それが、最近では首都圏や京阪神でも急速に存在感を増しつつある。

既に地方ロードサイドのファストファッションの王者となったしまむらは、肥沃だが空き地が少なく、賃料も高い大都市圏を後回しにしてきた。しかし、店舗数が増えた地方では、出店余地が少なくなりつつあり、持続的成長のためには大都市圏攻略が不可避になっている。図表7は、しまむらの都道府県別売上を2005年度、2014年度、2024年度で比較したものだ。地方中心に展開していた2005年度から変化して、首都圏、京阪神、中京といった大都市圏で大きく伸ばしてきたことがわかるだろう。

■ベビー・子供向け商品を強化

人口規模からみて大都市部にはまだまだ拡大余地があるものと考えられ、当面は大都市拡大で成長の維持は可能だろう。また、並行して、ベビー、子供向け商品の強化も進めている。しまむらと言えばこれまでは、レディスファッションとインナーウエアというイメージであるが、この5年ではベビー、子供向け売上（しまむらのベビー、子供＋バースデイ業態）を倍増させている。これも従来路線から幅を広げていこうとする取り組みであり、成長維持に貢献しているようだ。

本稿を通して思ったことは、他社を圧倒する優れたビジネスモデルを持っていることは競争力の源泉とはなるが、フロンティア（成長余地≒しまむらにとってのロードサイド）がなければ、ここまで大きくなることはできなかっただろう、ということである。

■フロンティアの喪失は成長の終わりを意味する

女性向け専門店チェーンの勝ち組も、ロードサイド女性市場の誕生前は、単なる地方チェーンでしかなかった。それはつまり、フロンティアの喪失は成長の終わりを意味している、ということだ。大都市拡大、ベビー子供市場も10年もすれば、飽和が見えてくることになるだろうが、しまむらの海外は会社を支えるほどには成長していない。しまむらも次の10年、20年に今のポジションを保つためには、もうひとつくらいは全く新しいフロンティアを見つけておく必要がありそうだ。

かつての小売の王者、総合スーパーはその大半が再編に呑まれたが、モール、食品スーパー、ドラッグストアなどにシフトしたイオン、セブンイレブンに軸を移したセブン＆アイが流通大手として生き残った。ファストリは既に海外の方が大きく、その拡大に余念がない。しまむらの長期経営計画は、2030年2月期売上高8000億円以上、営業利益率10％を目標に掲げており、現時点で見る限り、達成はほぼ間違いないのだろう。

個人的な関心は、この計画にも書かれている「成長投資として新規事業の育成と開発、M＆A」が今後どこに向かっていくかということにある。業界屈指の優良企業しまむらといえども、この課題に答えを出すのは簡単ではないのかもしれない。

中井 彰人（なかい・あきひと）

流通アナリスト

みずほ銀行産業調査部を経て、nakaja lab代表取締役。執筆、講演活動を中心に、ベンチャー支援、地方活性化支援なども手掛ける。著書『図解即戦力 小売業界』（技術評論社）、共著『小売ビジネス』（クロスメディア・パブリッシング）。東洋経済オンラインアワード2023ニューウエーヴ賞受賞。

