「on the same page」の意味は？ビジネス用語のひとつです【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「on the same page」の意味は？ 意外と難しいこのフレーズ。 直訳すると「同じページにいる」ですが、どういう意味になるのか想像してみてください。 あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「認識が一致している」でした！ 「on the same page」はビジネスシーンでよく用いられるイディオムです。 情報共有や合意形成ができていることを指すビジネス頻出表現です。 「Let’s make sure we’re on the same page before the presentation.」

（発表前に認識あわせをしておこう） あなたはわかりましたか？ 毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！ ※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部