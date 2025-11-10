新日本プロレスは９日、港区のグランドプリンスホテル新高輪で来年１・４東京ドーム大会で棚橋弘至がＡＥＷのオカダ・カズチカと引退試合で対戦することを発表した。

オカダは前日８日のふるさと「愛知・安城大会」に電撃登場し棚橋に引退試合での対戦を要求していた。

会見で棚橋は「引退試合の相手を引き受けてくれたオカダに感謝します。ありがとう。ただ、ここ数年ずっと負けてますんで。４連敗かな？ ５連敗？してますんで。そして何よりレインメーカーとして凱旋してきた時の“レインメーカーショック”の……まあ古い話になりますけどね。あそこから始まった物語ですから。借りも返してないし。なかなかこう引退試合で勝って辞めていくっていう選手はいない、少ない。けど、ボク１人知ってますんで。全力を出して、出し切れる相手なんで。『まだまだできるぞ』って思われて辞めるのか、『棚橋もうボロボロだししょうがないな』って思われて辞めるのか。後者にならないように最高のコンディションで臨みます」と必勝を誓った。

さらに引退試合をオカダ相手に決めた理由について「やっぱりいろんなパターンが、引退試合っていうのはあるかなと思って。所属選手と、若い選手とやって、そういった思いをつなぐとか。それともやっぱ話題性を意識して、するのかっていう、いろいろ選択肢はありましたけども。やっぱり僕はその、因縁のあった相手と、もう一度やりたいっていう思いがありましたので、そうするとやっぱり絞られてくるんですね。そういった中で、決めました」と明かしていた。

◆１・４東京ドーム決定済みカード

▼棚橋弘至 引退試合

棚橋弘至 ｖｓ オカダ・カズチカ

▼ＩＷＧＰジュニアヘビー級王座 次期挑戦者決定４ＷＡＹマッチ

エル・デスペラード ｖｓ 石森太二 ｖｓ 藤田晃生 ｖｓ ＳＨＯ

※４選手同時に試合を行い、いずれかの１選手が勝利した時点で決着とする。

▼ＩＷＧＰ女子＆ＳＴＲＯＮＧ女子ダブル選手権試合 ６０分１本勝負

ＩＷＧＰ女子王者・朱里 ｖｓ ＳＴＲＯＮＧ女子王者・上谷沙弥

▼ＩＷＧＰ世界ヘビー級＆ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級ダブル選手権試合 ６０分１本勝負

ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ ｖｓ ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級王者・辻陽太

▼ＮＥＶＥＲ無差別級選手権 ウルフアロンデビュー戦

王者・“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ ｖｓ ウルフアロン