女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は10日、第31話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第31話は、松野トキ（郄石あかり）はレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）の女中になる決意。錦織友一（吉沢亮）が立ち会うものの、ヘブンから“まさかの不採用”を告げられ…という展開。

ヘブンは笑いながら「シジミサン、ノー」。錦織が理由を尋ねると「でしたら、腕を見せて」。脚もチェックし「私は騙されない」「彼女は士族の娘ではない。しじみ売りだ。騙さないでくれ」「アナタ、ブシムスメ、チガウ」「ウデ、フトイ。アシ、フトイ。シゾク、チガウ」。トキは憤慨、錦織に抗議した。

錦織は「ヘブン先生は、士族の娘というのは、こんなにも逞しくないと…」と慌て、ヘブンにトキが松野勘右衛門（小日向文世）の孫だと説明。ヘブンは謝り、給金20円を渡した。

しかし、家族には言えるわけもなく、花田旅館で働くことになったと作り話。さらに、雨清水三之丞（板垣李光人）には、雨清水傳（堤真一）から生前託されたお金だと偽って渡した。

SNS上には「ウデフトイ、アシフトイ。ごめん、笑っちゃった」「ヘブンさん、めっちゃ失礼w」「酷すぎるw」「武士の娘にどんな幻想をw」「おじじの存在が初めて役立った」「ラストサムライがここに生きるとはw」「お札をくしゃくしゃにして優しい嘘をつくおトキさん…泣」「おトキちゃんの何とも言えない表情に胸を打たれる」「諦念の表情が巧い高石あかりさん」「胸が痛くて、涙なしでは見られなかった。冒頭のラストサムライからの落差」などの声。視聴者の泣き笑いを誘ったが、果たして。