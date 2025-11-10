¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥È¥¤¬¤ª¶â¤ò¡Ä·îÍË¤«¤éÀÚ¤Ê¤¤Å¸³«¡Ö¤ª¥È¥¤¬·òµ¤¤¹¤®¤Æ¤Ä¤é¤¤¡×¡Ö²¿¤È¤¤¤¦±éµ»ÎÏ¡×
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè31ÏÃ¤¬10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë·è°Õ¤ò¤·¤¿¡¢¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¡£¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤ÎÎ©¤Á²ñ¤¤¤Î¸µ¡¢¥È¥¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ø¥Ö¥ó¤ËÃÇ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£º¤ÏÇ¤¹¤ë¥È¥¤È¶Ó¿¥¤Ë¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¡Ö¥¢¥Ê¥¿¡¢¥Ö¥·¥à¥¹¥á¡¢¥Á¥¬¥¦¡ª¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ë¡£¤Ê¤ó¤È¤«¸í²ò¤ò¤È¤¡¢¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤ó¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¥È¥¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²ÈÂ²¤Ë¤Ï¸À¤¨¤ë¤ï¤±¤â¤Ê¤¯¡¢²ÖÅÄÎ¹´Û¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¹ð¤²¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¥È¥¤Ï¡¢»°Ç·¾ç¡ÊÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ë¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÅÁ¡ÊÄé¿¿°ì¡Ë¤«¤é±«À¶¿å²È¤ËÂ÷¤µ¤ì¤¿¤ª¶â¤À¤È±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¥Ø¥Ö¥ó¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿µë¶â¤òÅÏ¤¹¡£
¥È¥¤¬±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤ª¶â¤òÅÏ¤¹¡¢·îÍËÆü¤«¤éÀÚ¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë¥Í¥Ã¥È¤âÈ¿±þ¤·¤¿¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö¥·¥¸¥ß¥µ¥ó¡¢¥Î¡¼¡ª¡©¡×¡ÖÏÓ¤ò¸«¤»¤í¤È¤«µÓ¤ò¸«¤»¤í¤È¤«¡¢¤Ê¤ó¤ÎÃÍÆ§¤ß¤À¥Ø¥Ö¥ó¡×¡Ö¹ów¡×¡Ö¤â¤¦¾¾ºä·Ä»Ò¸Æ¤ó¤Ç¤³¤¤¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡ÖµÞ¤Ë¼ê¤Î¤Ò¤éÊÖ¤·¡×¡Ö¤ª¤¸¤¸¤¬Ìò¤Ë¤¿¤Ã¤¿¡Ä¡×¡Ö¥Ø¥Ö¥ó¤¬¡ØÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡Ä¡Ù¤È¸À¤¦¤À¤±¤Ç²¿¸ÎÌÌÇò¤¤¤Î¡©¡ª¤â¤¦¤ªµë¶â¤¤¿¡¼¡ª¥é¥¹¥È¥µ¥à¥é¥¤¤Î°ÒÎÏ¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö²¿¤«¥¦¥á¤Á¤ã¤ó¡¢²Ä°¥ÁÛ¤Ê¡Ä¡£¡×¡Ö¥¦¥á¤µ¤ó¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ËÊÒÁÛ¤¤¤·¤Æ¤¿¤Î¤«¡Ä¡×¡Ö¤Þ¤À¼ÒÄ¹¤Ë¤·¤ÆÍß¤·¤¤»°Ç·¾ç¡Ä¡×¡Ö¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¡¢¤¦¤Þ¤¤±³¤ò¤Ä¤¤¤¿¤Ê¡×¡Ö¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó±³¤ò¸À¤Ã¤ÆÊì¿Æ¤ò½õ¤±¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¡¢ËÜÅö¤Ï±³¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¡Ä¡©»°Ç·¾ç¡×¡Ö¤ª¥È¥¤¬·òµ¤¤¹¤®¤Æ¿É¤¤¡×¡Ö¤ª¶â¤òÅÏ¤·¤¿¤¢¤È¤Î¤ª¥È¥¤ÎÉ½¾ð¡¡¤¤¤í¤ó¤Ê´¶¾ð¤¬´é¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¡¤½¤Î¸å¤Î¸ª¤òÍî¤È¤·¤ÆÊâ¤¯´é¡¡¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦±éµ»ÎÏ¡×¡Ö¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¿´ÇÛ¤À¤è¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£