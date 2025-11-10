＜運転手ってズルい？＞「高速NOって言ったし〜」お礼が500円！？【第5話まんが：ナオの気持ち】
私はナオです。夫の転勤で息子のレン（小2）が転校になり、カズマくんと友達になりました。やがてそのママのミカさんと「ふれあい動物園に行こう」という話になり、ミカさんのママ友のサツキさん親子も含めて3組で一緒に行くことになりました。けれど当日。サツキさんがあまりに図々しいので驚きます。当たり前のようにミカさんの車にタダ乗りして、運転の大変さを思いやることもしません。帰りもサツキさんはなにも払わず去ろうとして……。
車を出してくれたミカさんを「運転手」呼ばわりして、お礼をもらえるのが「ズルい」？ この人、いったいなにを言っているの……！？ あまりに非常識な言葉を聞いて、私は混乱してしまいました。そしてサツキさんが差し出したのは……。
サツキさんは車も免許も持っていないそう。だからミカさんに遠出を提案して、いろいろ連れて行ってもらっているようです。ミカさんはいつも押し切られてストレスを感じているものの、かといって付き合いを断ち切るつもりもないようです。
サツキさんはミカさんに運転してもらっておきながら、かかった費用も支払わず車から降りようとしました。思わず私が呼び止めたら「高速は乗りたくなかった」とか「ガソリン代はそんなにかからないはず」などと、払いたくない言い訳ばかり。最後は面倒になったのか、500円玉をミカさんに渡してそのまま帰っていきました。
私だったら即疎遠にしますが、ミカさんとサツキさんは長い付き合いみたいだし、私には分からない関係もあるのでしょう。穏便に済ませようとする人もいれば、都合よく利用しようとする人もいる。いろいろなタイプがいるから、必ずしもどういう付き合い方が正解とも言えないのかもしれませんね。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
