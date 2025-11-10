NHK連続テレビ小説『ばけばけ』。11月11日放送の第32話では、ヘブン（トミー・バストウ）の女中としてのトキ（髙石あかり）の生活が始まる。

参考：『ばけばけ』トキをなぜ怪談が好きな設定にしたのか フィクションがもたらす癒やしの意義

ヘブンがトキへ怒りをあらわにした第31話。

第32話では、トキはヘブンの女中として初日を迎える。自分がラシャメンかもしれず、家族にも言えないままヘブンの家に向かうトキを平太（生瀬勝久）、ツル（池谷のぶえ）、ウメ（野内まる）の花田旅館の面々が出迎える。トキの覚悟を応援したいと、ウメもトキと一緒に働き、トキとヘブンが2人きりにならないようにすると勇気づける。みんなの気遣いに感謝しながら、恐怖と緊張の中、トキの女中生活が始まり……。

主人公・松野トキを髙石あかり、トキの夫ヘブン役をトミー・バストウが演じるほか、吉沢亮、岡部たかし、池脇千鶴、小日向文世、寛一郎、円井わん、さとうほなみ、佐野史郎、北川景子、シャーロット・ケイト・フォックスらがキャストに名を連ねている。

（文＝リアルサウンド編集部）