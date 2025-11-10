アーロン・ライが米年間王者とのPO制し欧州2勝目 中島啓太は12位、マキロイ3位
＜アブダビ選手権 最終日◇9日◇ヤスリンクス（アラブ首長国連邦）◇7425ヤード・パー72＞DPワールド（欧州）ツアーのプレーオフシリーズ（全2試合）の初戦は最終ラウンドが終了した。
今大会は年間ポイントランキング上位70人などが出場できるエリートフィールドで、日本からは唯一、中島啓太が出場。8位で迎えた最終日は、4バーディ・ボギーなしの「68」で回りトータル19アンダー・12位タイで終えた。大会開催前のポイントランクは12位だったが、14位に後退。それでも、ランク50位までが出場できる次週の最終戦「DPワールド ツアー選手権」は確定している。30歳のアーロン・ライと米ツアーで今年の年間王者に輝いたトミー・フリートウッド（ともにイングランド）が、トータル25アンダーで首位に並びホールアウト。優勝争いはプレーオフに突入（18番パー5）し、1ホール目でバーディを奪ったライが欧州ツアー通算2勝目を飾った。1打差3位タイには、1イーグル・8バーディの「62」をマークしたローリー・マキロイ（北アイルランド）、ニコライ・ホイガード（デンマーク）が続いた。
