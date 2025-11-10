【天気】北日本・北陸で冷たい雨や雪 全国的に北風が冷たい
10日（月）は北日本や北陸で冷たい雨や雪が降る見込みです。全国的に北風が冷たいでしょう。
＜10日（月）の天気＞
低気圧が東へ離れ、日本付近は西高東低の冬型の気圧配置に変わってきています。太平洋側の雨はやんでいるところが多いですが、日本海側では冷たい雨が降っています。日中も北陸から北の日本海側を中心に雨が降り、東北や北陸では落雷や突風に注意が必要です。上空には強い寒気が流れ込み、北海道では平地でも次第に雪に変わるでしょう。
関東〜九州は晴れるところが多いですが、北風が冷たく感じられそうです。一方、沖縄には前線が停滞して雨が降る見込みです。南シナ海にある台風26号からの湿った空気が流れ込み、断続的に降り方が強まりそうです。
＜予想最高気温（前日差）＞
次第に北風が強まって、朝より夜の方が寒くなるところが多いでしょう。
札幌 8℃（-2）
仙台 15℃（＋1）
新潟 15℃（±0）
東京 20℃（＋6）
名古屋 18℃（＋2）
大阪 19℃（＋3）
鳥取 16℃（-2）
高知 22℃（-2）
福岡 18℃（-4）
＜週間予報＞
■大阪〜那覇
晴れる日が多いですが、13日（木）は太平洋側を中心に雨が降る見込みです。各地で朝晩と昼間の大きな寒暖差にお気をつけください。台風26号は13日（木）〜14日（金）に先島諸島に近づく予想で、沖縄では台風と前線の相互作用により週末にかけて長時間の大雨になるおそれがあります。
北日本や北陸は11日（火）にかけて雨や雪が降り、12日（水）以降は晴れの日と雨の日が交互にやってきそうです。関東や東海は晴れる日が多く、洗濯日和になるでしょう。