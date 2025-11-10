¡ÊÄ«¡ËÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ï¹â°Â¤Þ¤Á¤Þ¤Á¡¡À¯ÉÜµ¡´Ø¤ÎÊÄº¿²ò½ü´üÂÔ¤¬Çã¤¤ºàÎÁ¤Ë
1.³µ¶·
Àè½µËö¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ï¹â°Â¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤Ç¤·¤¿¡£ÊÆÏ¢Ë®À¯ÉÜ¤Î°ìÉôµ¡´ØÊÄº¿¤¬²áµîºÇÄ¹¤òµÏ¿¤¹¤ëºÇÃæ¡¢Ì±¼çÅÞ¤ÎÊâ¤ß´ó¤ê¤«¤éÊÄº¿¤Î²ò½ü¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤Î¿ÊÅ¸¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼çÎÏ³ô¤Î°ì³Ñ¤¬Çã¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
S¡õP500³ô²Á»Ø¿ô¤â8¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î6,728¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÆ±¤¸¤¯È¿È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ôÈæÎ¨¤Î¹â¤¤¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¤Ï49¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Î23,004¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÂ³Íî¤·¤Æ¼è°ú¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
2.·ÐºÑ»ØÉ¸Åù
11·î¤Î¥ß¥·¥¬¥óÂç³Ø¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤Î53.1¤ò²¼²ó¤ë50.3¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á°·î·ë²Ì¤Î53.6¤«¤é¤â°²½¤¹¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢È¯É½¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿10·î¤Î¸ÛÍÑÅý·×¤ÏÀ¯ÉÜÊÄº¿¤Î±Æ¶Á¤«¤éÈ¯É½¤¬¸«Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
3.¶È¼ïÊÌÆ°¸þ
S¡õP500¤Î¶È¼ïÊÌ³ô²Á»Ø¿ô¤Ç¤Ï¡¢Á´11¶È¼ï¤Î¤¦¤Á9¶È¼ï¤¬¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬1.6¡ó¹â¤Ç¥»¥¯¥¿ー¤Î¾å¾ºÎ¨¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¸ø±×»ö¶È¤ÈÉÔÆ°»º¤¬1.4¡ó¹â¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥·¥Ö¥»¥¯¥¿ー¤Î¾å¾º¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÁÇºà¤ÈÀ¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤¬1¡óÂæ¤Î¾å¾º¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¦¥µー¥Ó¥¹¤È¾ðÊóµ»½Ñ¤Î2¶È¼ï¤¬1¡óÌ¤Ëþ¤Î²¼Íî¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
4.¸ÄÊÌÌÃÊÁÆ°¸þ
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ¤Ï30ÌÃÊÁÃæ20ÌÃÊÁ¤¬¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥«¥³ー¥é¡ÎKO¡Ï¤¬2.2¡ó¹â¤Ç¹½À®ÌÃÊÁÃæ¤Î¾å¾ºÎ¨¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥·¥ãー¥¦¥£¥ó¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡ÎSHW¡Ï¤¬2.0¡ó¾å¾º¤·¡¢¥¢¥à¥¸¥§¥ó¡ÎAMGN¡Ï¤Ê¤É·×3ÌÃÊÁ¤¬1¡óÂæ¤Î¾å¾º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢10ÌÃÊÁ¤¬²¼Íî¤·¡¢¥¢¥¤¥Óー¥¨¥à¡ÎIBM¡Ï¤¬1.9¡ó°Â¤Ç²¼ÍîÎ¨¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ê¥¤¥¡ÎNKE¡Ï¤È¥¥ã¥¿¥Ô¥éー¡ÎCAT¡Ï¤¬1¡óÂæ¤Î²¼Íî¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎ¹¹ÔÍ½Ìó¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¨¥¯¥¹¥Ú¥Ç¥£¥¢¡¦¥°¥ëー¥×¡ÎEXPE¡Ï¤¬¹¥Ä´¤Ê·è»»ÆâÍÆ¤äÀè¹Ô¤¤Î¶ÈÀÓ¸«ÄÌ¤·°ú¤¾å¤²¤òÇØ·Ê¤Ë17.5¡ó¹â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ì±Çñ¥µ¥¤¥È±¿±Ä¤Î¥¨¥¢¥Óー¥¢¥ó¥É¥Óー¡ÎABNB¡Ï¤âÂè3»ÍÈ¾´ü·è»»¤¬»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë¤Ê¤É¤«¤éÇã¤ï¤ì¡¢0.3¡ó¹â¤È¾®Éý¹â¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥¤ー¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯CEO¤Ø¤Îµð³Û¤ÎÊó½·°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤¿¥Æ¥¹¥é¡ÎTSLA¡Ï¤Ï¡¢ºàÎÁ½Ð¿Ô¤¯¤·¤È¤Î¸«Êý¤«¤éÇä¤é¤ì¡¢3.7¡ó°Â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
5.°ÙÂØ¡¦¶âÍøÅù
Ä¹´ü¶âÍø¤Ï¡¢Á°ÆüÈæ0.01%¹â¤¤4.09¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£10ÆüÄ«¤Î¥É¥ë±ß¤Ï153±ßÂæ¸åÈ¾¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
VIEW POINT: º£Æü¤Î»ëÅÀ
Àè½µËö¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ï¹â°Â¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤â¡¢¹ÔÀ¯¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤òÄäÂÚ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿°ìÉôÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤ÎÊÄº¿¤Î½ªÎ»´üÂÔ¤¬Çã¤¤ºàÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯´ØÏ¢¤ÏÆðÄ´¤ÊÌÃÊÁ¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢½µÌÀ¤±¤ÎÆüËÜ»Ô¾ì¤Ï¾®Æ°¤¤Ç¤Î¥¹¥¿ー¥È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£½µ¤âÆüËÜ´ë¶È¤Ï¼çÎÏÌÃÊÁ¤Î·è»»È¯É½¤¬³ô²ÁºàÎÁ¤È¤Ê¤ë¸ø»»¤¬¹â¤¯¡¢ÆÃ¤Ë11Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×¡Ê9984¡Ë¤Î·è»»È¯É½¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤ò»Ù¤¨¤ëAI´ØÏ¢¤Î¶ÈÀÓ¤ä¸«ÄÌ¤·¤¬¥«¥®¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
