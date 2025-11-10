YOASOBI、2026年1月放送TVアニメ『花ざかりの君たちへ』主題歌のタイトルが決定！さらに楽曲の一部を使用したアニメPVが解禁！
YOASOBIが、2026年1月より放送開始となるTVアニメ『花ざかりの君たちへ』のOPテーマ＆EDテーマを担当。そして、その楽曲タイトルが、OPテーマ「アドレナ」とEDテーマ「BABY」に決定した。
8日に開催されたTVアニメ『花ざかりの君たちへ』AGFスペシャルステージでは、メインキャラクターを演じる5名の声優が登壇し、アニメが2026年1月4日（日）より順次放送開始となることを発表。さらに、YOASOBIが書き下ろしたOPテーマ「アドレナ」とEDテーマ「BABY」の一部を使用したアニメPVが解禁となった。
『花ざかりの君たちへ』は、1996年から2004年まで『花とゆめ』（白泉社）で連載された全23巻の少女漫画で、シリーズ累計1,700万部を突破。憧れの佐野泉に会うため、性別を偽って男子校へ転入した芦屋瑞稀を描く学園ストーリーは、日本をはじめアジア各地でドラマ化され、連載終了から20年を経た今も根強い人気を誇っている。
そんな大人気作品のアニメ放送、そして作品への想いを込めてYOASOBIが書き下ろしたオープニング・エンディング両楽曲にも、ぜひ注目してほしい。まずは、PVでその一部を楽しみながら、放送のスタートを心待ちにしてほしい。●楽曲情報
TVアニメ『花ざかりの君たちへ』OPテーマ
YOASOBI 「アドレナ」
作詞・作曲・編曲：Ayase／歌唱：ikura
TVアニメ『花ざかりの君たちへ』EDテーマ
YOASOBI 「BABY」
作詞・作曲・編曲：Ayase／歌唱：ikura
●作品情報
TVアニメ『花ざかりの君たちへ』
2026年1月4日（日）より順次放送開始
TOKYO MX：1月4日(日)より 毎週日曜21:30〜
BS11：1月4日(日)より 毎週日曜22:30〜
ほか MBS・CBCテレビ・RKB毎日放送にて
※放送日時は編成の都合等により変更となる場合もございます。予めご了承下さい。
【スタッフ】
原作：中条比紗也「花ざかりの君たちへ」（白泉社・花とゆめコミックス）
監督：竹村菜月
監督補佐：うえだしげる
シリーズ構成：吉岡たかを
キャラクターデザイン：蘇 詩宜
プロップデザイン：原 由知
色彩設計：伴 夏代
CG監督：西牟田祐禎 （※）
美術監督：市倉 敬
撮影監督：魚山真志
編集：柴田香澄
音楽：横山 克
音響監督：明田川仁
アニメーション制作：シグナル・エムディ
【キャスト】
芦屋瑞稀：山根 綺
佐野 泉：八代 拓
中津秀一：戸谷菊之介
難波 南：梅原裕一郎
梅田北斗：福山 潤
中央千里：川島零士
萱島大樹：内山昂輝
関目京悟：駒田 航
野江伸二：古屋亜南
神楽坂真言：日野 聡
【主題歌】
オープニングテーマ：YOASOBI「アドレナ」
エンディングテーマ：YOASOBI「BABY」
©中条比紗也・白泉社／「花ざかりの君たちへ」アニメ製作委員会
関連リンク
TVアニメ『花ざかりの君たちへ』公式サイト
https://hanakimi-anime.com/
YOASOBIオフィシャルサイト
https://www.yoasobi-music.jp/