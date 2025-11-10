YOASOBI、2026年1月放送TVアニメ『花ざかりの君たちへ』主題歌のタイトルが決定！さらに楽曲の一部を使用したアニメPVが解禁！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

YOASOBIが、2026年1月より放送開始となるTVアニメ『花ざかりの君たちへ』のOPテーマ＆EDテーマを担当。そして、その楽曲タイトルが、OPテーマ「アドレナ」とEDテーマ「BABY」に決定した。

8日に開催されたTVアニメ『花ざかりの君たちへ』AGFスペシャルステージでは、メインキャラクターを演じる5名の声優が登壇し、アニメが2026年1月4日（日）より順次放送開始となることを発表。さらに、YOASOBIが書き下ろしたOPテーマ「アドレナ」とEDテーマ「BABY」の一部を使用したアニメPVが解禁となった。

『花ざかりの君たちへ』は、1996年から2004年まで『花とゆめ』（白泉社）で連載された全23巻の少女漫画で、シリーズ累計1,700万部を突破。憧れの佐野泉に会うため、性別を偽って男子校へ転入した芦屋瑞稀を描く学園ストーリーは、日本をはじめアジア各地でドラマ化され、連載終了から20年を経た今も根強い人気を誇っている。

そんな大人気作品のアニメ放送、そして作品への想いを込めてYOASOBIが書き下ろしたオープニング・エンディング両楽曲にも、ぜひ注目してほしい。まずは、PVでその一部を楽しみながら、放送のスタートを心待ちにしてほしい。

●楽曲情報TVアニメ『花ざかりの君たちへ』OPテーマYOASOBI 「アドレナ」作詞・作曲・編曲：Ayase／歌唱：ikura

TVアニメ『花ざかりの君たちへ』EDテーマ

YOASOBI 「BABY」

作詞・作曲・編曲：Ayase／歌唱：ikura

●作品情報

TVアニメ『花ざかりの君たちへ』



2026年1月4日（日）より順次放送開始

TOKYO MX：1月4日(日)より 毎週日曜21:30〜

BS11：1月4日(日)より 毎週日曜22:30〜

ほか MBS・CBCテレビ・RKB毎日放送にて

※放送日時は編成の都合等により変更となる場合もございます。予めご了承下さい。

【スタッフ】

原作：中条比紗也「花ざかりの君たちへ」（白泉社・花とゆめコミックス）

監督：竹村菜月

監督補佐：うえだしげる

シリーズ構成：吉岡たかを

キャラクターデザイン：蘇 詩宜

プロップデザイン：原 由知

色彩設計：伴 夏代

CG監督：西牟田祐禎 （※）

美術監督：市倉 敬

撮影監督：魚山真志

編集：柴田香澄

音楽：横山 克

音響監督：明田川仁

アニメーション制作：シグナル・エムディ

【キャスト】

芦屋瑞稀：山根 綺

佐野 泉：八代 拓

中津秀一：戸谷菊之介

難波 南：梅原裕一郎

梅田北斗：福山 潤

中央千里：川島零士

萱島大樹：内山昂輝

関目京悟：駒田 航

野江伸二：古屋亜南

神楽坂真言：日野 聡

【主題歌】

オープニングテーマ：YOASOBI「アドレナ」

エンディングテーマ：YOASOBI「BABY」

©中条比紗也・白泉社／「花ざかりの君たちへ」アニメ製作委員会

