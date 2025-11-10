2025年3月末にNHKを退局し、フリーアナウンサーに転身した中川安奈さん（32）が2025年11月2日、自身のインスタグラムを更新。スカジャンをあわせたコーデを披露した。

「夏頃からあたためていたスカジャンデビューです」

中川さんは、「夏頃からあたためていたスカジャンデビューです」といい、ピンクのスカジャンを羽織ったショットを含む6枚の写真を投稿。また、「ヴィンテージデニムと合わせて 1日るんるんでしたっ」とコメントをそえた。

インスタグラムに投稿された写真では、アメリカンな雰囲気の店舗前らしき場所をバックに、おへそがちらりとのぞく黒のトップスに、虎の刺繍が胸や背中に入ったピンクのスカジャンを羽織り、ヴィンテージのデニムを着用。ヴィンテージデニムは、ハッシュタグによると、リーバイスのようだ。

中川さんはふだんとは雰囲気が変わるワイルドな着こなしで、笑顔を見せていた。

この投稿には、「よくお似合いです」「コーデとっても可愛いですね」「すごくかわいくて素敵」「綺麗で可愛いです」「なんでも似合うね〜」「カッコいい！」といったコメントが寄せられていた。