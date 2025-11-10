今週の12星座占い「獅子座（しし座）」全体運・開運アドバイス【2025年11月10日（月）〜11月16日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年11月10日（月）〜11月16日（日）「獅子座（しし座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【獅子座（しし座）】
今週は、後回しにしていたことをおこなうなど、今年のうちに片付けておきたいものを済ませてしまうと良いでしょう。部屋の模様替えや片付けをするのも◎ 不要な物を手放してスッキリさせましょう。恋愛は、相手についてたくさん知りたくなりそう。長めのデートプランを考えて誘ってみると良いかも。
★ワンポイントアドバイス★
髪や肌のケアを丁寧におこなうと運気アップに。誰かのおすすめよりも、自分に合ったアイテムを使うと◎
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【獅子座（しし座）】
今週は、後回しにしていたことをおこなうなど、今年のうちに片付けておきたいものを済ませてしまうと良いでしょう。部屋の模様替えや片付けをするのも◎ 不要な物を手放してスッキリさせましょう。恋愛は、相手についてたくさん知りたくなりそう。長めのデートプランを考えて誘ってみると良いかも。
髪や肌のケアを丁寧におこなうと運気アップに。誰かのおすすめよりも、自分に合ったアイテムを使うと◎
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/