¾®ÀôÈ¬±À¤È²ÐÀ±¤Ë±¿²Ï¤ò¸«¤Ä¤±¤¿ÃË

À¾ÍÎ¤ÈÅìÍÎ¤Î°ã¤¤¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÝ¤¤ÏÃ¨¡¨¡¤½¤Î¼çÂê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤ë¡ÖÎîº²¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤â¤«¤Ê¤ê¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
À¾ÍÎ¤«¤éÆüËÜ¤Ë°Ü¤ê½»¤ó¤À¾®ÀôÈ¬±À¤Ï¡¢¤½¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯¹Í»¡¤·¤¿¿Í¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âè7²ó¤Ç¤Ï¡¢È¬±À¤Î¡ÖÁ°À¤Í¡¡×¤ÎÊÑÁ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Å·Ê¸³Ø¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ê¥¢¥¸¥¢¸¦µæ¼Ô¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥·¥ô¥¡¥ë¡¦¥í¡¼¥¨¥ë¤ÎµÏ¿¤È¶¦¤Ë¹Í»¡¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÁ´8²ó¡Ë
ÅìÍÎ¤Î¡Ö²æ¥¨¥´¡¼¡×¤Ï¸ÄÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡¡È¬±À¤ÎÈÕÇ¯¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤Î°ì¤Ä¤Ë¡ÖÌ´½ñ¤ÎÆÉÊª¡×¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø±Æ¡Ù¡Ê°ì¶å¡»¡»Ç¯¡Ë¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÆ±½ñ¤ÏÈ¬±À¤¬Ç®¿´¤Ë½¸¤á¤Æ¤¤¿´ñëý¤«¤é¤Ê¤ë¥Ñ¡¼¥È¡¢Àæ¤ò¤á¤°¤ëÃ»²Î¤ä½÷¤ÎÌ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÈ¬±À¤¬°Õ¼±¤·¤ÆµÏ¿¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¸¸¥¤«¤é¤ÎÌÖÍåÅª¤ÊÄ´ººÊó¹ð¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¸¸ÁÛ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¾ÏÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿È¬±À¤Î¤¤¤ï¤ÐÀ¤³¦´Ñ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿°ì·²¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤È¤¤¤¦¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¸¸ÁÛ¡×¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡Ö·²½°¡×¤ò´Ñ»¡¤·¤½¤³¤Ë±¿Æ°¤ÎË¡Â§¤ò¸«½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¥¨¥Ã¥»¥¤¤ä¡¢¥´¥·¥Ã¥¯·úÃÛ¤Ë¿Í¤¬´¶¤¸¤ë¶²ÉÝ¤òÂêºà¤Ë¼«¿È¤Î¡Ö¶²ÉÝ¡×¤Î½Ð¼«¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÈ¬±À¤ÎÀ¤³¦Ç§¼±¤ÎºîË¡¤½¤Î¤â¤Î¤¬Ê¬ÀÏ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¶½Ì£¿¼¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤é¤ÎÊ¸¾Ï¤Î¤¦¤Á°ì¤Ä¤¬¡ÖÌ´½ñ¤ÎÆÉÊª¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï¼«¿È¤¬Ì´¤ÎÃæ¤Ç¤·¤Ð¤·¤ÐÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë½ñÊª¡ÖÌ´¤Î½ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¡ÖÌ´¤Î½ñ¡×¤È¤ÏÉ½»æ¤âÎ¢É½»æ¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢½ñÌ¾¤âÃø¼ÔÌ¾¤âÃÎ¤ê¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤µ¤¨¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤êÌ´¤ÎÃæ¤È¤Ï¸À¤¨¼«¤éÊÇ¤ò¤á¤¯¤ë¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤º¡¢¡ÖÆÉ¤à¡×¤³¤È¤µ¤¨¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤Ë°Í¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤ÀÆÉ¤à¤Ù¤²Õ½ê¤ÎÊ¸»ú¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÆÉ¤á¤Ð¤¿¤Á¤Þ¤Á¾Ã¤¨¡¢ºÆ¤ÓÆÉ¤ßÊÖ¤½¤¦¤È¤¹¤ì¤ÐÆ±¤¸Ê¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ï¤½¤Î¡ÖÌ´¤Î½ñ¡×¤«¤é¤«¤í¤¦¤¸¤ÆÈ¬±À¤¬ºÆ¸½¤·ÆÀ¤¿¤È¾Î¤¹¤ëÃÇÊÒ¤òÍåÎó¤·¤¿¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¡ÖÃÇÊÒ¡×¤ÏÈ¬¤Ä¼¨¤µ¤ì¤ë¡£¤É¤ì¤âÃ¯¤«¤È¡Ö²æ¡×¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤ÆÁ´ÂÎ¤Ç°ì¤Ä¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¶²¤é¤¯¤Ï¹½À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼çÂê¤Ï¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Å¾À¸¤Î²áÄø¤Ë¤ª¤±¤ëº²¤Î³ëÆ£¤È¤Ç¤â¤¤¤¦¤Ù¤¤â¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤È¤ÇÈ¤¬±Êµ×¤ËÇÈ¤Ç¤¢¤ê¤¿¤·¤Èµ§¤Ã¤¿¡£
¡¡³¤¤ÏÅú¤¨¤¿¡¢
¡¡¡ØÈÝ¡¢Æò¤ÏºÕ¤±¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ì¡¢²æ¤ì¤Ë°ÂÂ©¤ÏÌµ¤¤¡£²¯Ëü¤Î²¯ËüÅÙ¤âÆò¤Ïµ¯¤Á¤Æ¤ÏºÕ¤±¡¢ºÕ¤±¤Æ¤Ïµ¯¤Ä¤Ê¤é¤à¡Ù
¡¡ÇÈ¤ÏÁÊ¤¨¤¿¡¢
¡¡¡Ø²æ¤Ï¶²¤ë¡£Æò¤¤¤¦¡¢²æ¤ÏºÆ¤Óµ¯¤³¤ë¤Ù¤·¤È¡£¤µ¤ì¤É²¿»þ¡¢°ì¤ÎÇÈ¤¬¤½¤ÎºÕ¤±¤¿¤È¤³¤í¤è¤êÊÖ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡Ù¡¡
¡Ê²¬ÅÄÅ¯Â¢Ìõ¡ÖÌ´½ñ¤ÎÆÉÊª¡×¡Ø¾®ÀôÈ¬±ÀÁ´½¸¡ÙÂèÏ»´¬¡¢Âè°ì½ñË¼¡¢°ì¶åÆóÏ»Ç¯¡Ë
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÇÈ¡×¤È¡Ö³¤¡×¤ÎÂÐÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¡ÖÇÈ¡×¤ÏºÕ¤±¤Æ¤âÆ±¤¸¾ì½ê¤ÇºÆ¤ÓÆ±¤¸¡ÖÇÈ¡×¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÂØ¤ë¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤Ì¤Î¤«¤È¡Ö³¤¡×¤ËÌä¤¦¡£
¡¡ÃÇÊÒ¤ÏÁ´¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸Ä¿Í¤Î¡Ö²æ¡×¤Ø¤Î¼¹Ãå¤¬´ðÄ´¤Ë¤¢¤ê¡ÖÇÈ¡×¤È¡Ö³¤¡×¤ÎÌäÅú¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ¡¢°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¡Ö½ôÎî¡×¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ËÂØ¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¤½¤Î¼Ô¤ÎÆâ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ö½ôÎî¡×¤¬¡Öêµ¡×¤È²½¤·¤Æ¡Ö²æ¡×¤ò¿©¤¤¿Ô¤¹¤È¤³¤í¤Ç½ª¤ï¤ë¡£¤É¤¦¤ä¤é¤³¤ì¤ÏÈ¬±À¤¬¹´Å¥¤¹¤ë¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î°ì¤Ä¡¢À¸¤Þ¤ìÂØ¤ê¤Î²áÄø¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö²æ¡×¤¬¤¤¤«¤Ë¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤³¤Ç¤Î¡Ö²æ¡×¤ÎÌÑ¼¹¤ä³ëÆ£¤òÉÁ¼Ì¤·¤¿¤ÈÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¤¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÊÌ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Î¡ÖÀæ¡×¤ò¤á¤°¤ëÃ»²Î½¸¤Ë¤ª¤±¤ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Êµ½Ò¤¬Àµ³Î¤Ë¸Æ±þ¤â¤·¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¿Í´Ö¤¬¤½¤ÎÂÎ¶í¤òÃ¦Î¥¤¹¤ë¤Î¤ÏÃúÅÙÀæ¤¬¤½¤ÎÈé¤òÃ¦¤°¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¡¢¤À¤¬Æù¿È¤òÆÀ¤ëÅÙËè¤ËÁ°À¸¤Îµ²±¤¬°Å¤¯¤Ê¤ë¡£²æ¡¹¤¬Á°À¸¤òµ²±¤·¤Æµï¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Àæ¤¬¼«Ê¬¤¬½Ð¤ÆÍè¤¿³Ì¤òµ²±¤·¤Æµï¤Ê¤¤¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¡£Àæ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤¬Ã¦¤®¼Î¤Æ¤¿ÈéÉæ¤Î²£¤Ç²Î¤Ã¤Æµï¤ë¤Î¤â屢¡¹¸«¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤À¤«¤é°¿¤ë»í¿Í¤Ï
¡¡¤ï¤ì¤È¤ï¤¬³Ì¤ä¤È¤à¤é¤ÕÀæ¤ÎÀ¼¡¡Ìé¡¡Í
¡¡¤È±Ó¤ó¤À¡£
¡ÊÂçÃ«Àµ¿®Ìõ¡ÖÀæ¡×¡Ø¾®ÀôÈ¬±ÀÁ´½¸¡ÙÂèÏ»´¬¡¢Âè°ì½ñË¼¡¢°ì¶åÆóÏ»Ç¯¡Ë
¡¡Àæ¤¬³Ì¤ÎÃæ¤ËÁ°À¤¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¤ë¤Î¤À¤ÈÈ¬±À¤Ï¸À¤¦¤¬¡¢¤³¤ì¤éÈÕÇ¯¤ÎÈ¬±À¤ÎÀ¸¤Þ¤ìÂØ¤êÏÀ¤Ë¤ÏÅ¾À¸¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö²æ¡×¤Î¾ÃÌÇ¤Ëµ½Ò¤Î´Ø¿´¤¬°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¡£»Ò¤¬Á°À¤¤òµ²±¤¹¤ë»öÎã¤Ø¤Î´Ø¿´¤«¤éÌÀ¤é¤«¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤¬È¬±À¤ÎÈÕÇ¯¤Î¿´¶¤Ê¤ê¶ÃÏ¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¤ï¤«¤ê°×¤¤¤¬ËÜ½ñ¤Î´Ø¿´¤Ï¤½¤³¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡£È¬±À¤Î¡ÖÁ°À¤¡×ÏÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤ë¥¹¥¡¼¥à¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀè¹Ô¤¹¤ë»×ÁÛ¤Î±Æ¶Á²¼¤Ë½ÐÍè¾å¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ë´Ø¿´¤Î¼´Â¤òÃÖ¤¤¿¤¤¡£
¡¡È¬±À¤Î¡ÖÁ°À¤¡×ÏÀ¤Ï´ö¤Ä¤«¤Î»öÎã¤òÀ¾²¤¤ÎÊ¸³Ø¤«¤é°úÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤ÈÌ·½â¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÅìÍÎÆÈ¼«¤Î»×¹Í¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´û¤Ë¸«¤¿¡£¤Ç¤ÏÈ¬±À¤Ï¤½¤ÎÌ·½â¤òÊüÃÖ¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤«¤È¸À¤¨¤Ð¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡È¬±À¤ÏÍèÆü¸å¡¢»°ºýÌÜ¤ÎÃø½ñ¤Ç¤¢¤ë¡Ø¿´¡Ù¡Ê°ìÈ¬¶åÏ»Ç¯¡Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¼«¿È¤Î¡ÖÁ°À¤¡×³µÇ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±½ñ¤ÏÆüËÜ¤Ø¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤È¤·¤Æ¤Î¡ØÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÆüËÜ¤ÎÌÌ±Æ¡Ù¡Ê°ìÈ¬¶å»ÍÇ¯¡Ë¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎÆüËÜ¤Î¶áÂå²½¤òÏÀ¤¸¤¿¡ØÅì¤Î¹ñ¤«¤é¡Ù¡Ê°ìÈ¬¶å¸ÞÇ¯¡Ë¤ÈÂ³¤¡¢¤½¤ÎÂêÌ¾¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤ËÆüËÜ¿Í¤ÎÆâÅª¤ÊÉ÷·Ê¤¬¼çÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂè°ìÆó¾Ï¤¬¡ÖÁ°À¤¤Î´ÑÇ°¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¾Ï¤ÎËÁÆ¬¤Ë¤Ï½é´üÊ©¶µ¤Î·ÐÅµ¤Î°ì¤Ä¤«¤é°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê°úÍÑ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ø¼ã¤·°ìÈæµÖ¤¢¤Ã¤Æ²áµîÀ¤¤Ë±÷¤±¤ë¨¡¨¡°ìÀ¤¡¢ÆóÀ¤¡¢»°À¤¡¢»ÍÀ¤¡¢¸ÞÀ¤¡¢½½À¤¡¢Æó½½À¤¡¢¸Þ½½À¤¡¢É´À¤¡¢ÀéÀ¤Çµ»ê´öÉ´ÀéÀ¤¤Î²áµî¤Ë±÷¤±¤ë¨¡¨¡¸Ê¤¬»¨Â¿¤Î¿È¶¤òºÙÂçÁÛµ¯¤»¤ó¤È¤»¤Ð¡¢¿Ü¤é¤¯¿´¤òÀÅ¼ä¤Î¶¤Ë°ÂÃÖ¤¹¤Ù¤·¨¡¨¡¿Ü¤é¤¯»öÊª¤òÆ¶´Ñ¤¹¤Ù¤·¨¡¨¡¿Ü¤é¤¯ÆÈºÁÇ°¤¹¤Ù¤·¡Ù
¡¡¡Ø¥¢¥«¥ó¥±¡¼¥äå´¡Ù
¡Ê¸ÍÂôÀµÊÝÌõ¡ÖÂè½½Æó¾Ï¡¡Á°À¤¤Î´ÑÇ°¡×¡Ø¾®ÀôÈ¬±ÀÁ´½¸¡ÙÂè»Í´¬¡¢Âè°ì½ñË¼¡¢°ì¶åÆó¼·Ç¯¡Ë
¡¡¤³¤Î¾Ï¤¬Á°À¤¤òÍªµ×¤ËÁÌ¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿²Ì¤Æ¤Ç¤Î¡¢º²¤Î¤¢¤êÊý¤Ø¤Î»×º÷¤¬¼çÂê¤À¤È¤ï¤«¤ë¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤³¤Î¾Ï¤Î¡ÖÁ°À¤¡×¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÎºîË¡¤À¤¬¡¢µ¶½ñ¡Ø°ì°ÛÃ¼¼Ô¤Ø¤Î¼ê»æ¡Ù¤Ç¤Ïµ¶È¬±À¤Ïéþéõ¤ä¼«¿È¤Î»àÂÎ¤ËÍ¯¤¯é×¤Ë¼«Ê¬¤ÎÅ¾À¸¤·¤¿»Ñ¤òÉÁ¤¤Ä¤Ä¡¢¥¢¥ó¥Í¥Ã¥¿¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¸½À¤¤Ø¤Î¼¹Ãå¤ò±£¤µ¤Ê¤¤ÍÍ¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡Æ±½ñ¤Ï¤½¤â¤½¤â¤¬ÅìÍÎ¤ÈÀ¾ÍÎ¤Î»×ÁÛ¤Ë¤ª¤±¤ëº¬ËÜÅª¤Ê°ã¤¤¤È¤·¤Æ¡ÖÁ°À¤¤È¤¤¤¦»×ÁÛ¡×¤À¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬»×ÁÛ¤ä½¡¶µ³ØÅª¸ÀÀâ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Æü¾ï¤ÎÃæ¤ËÅ°Äì¤·¤Æ¤¢¤ë¤È¤¹¤ëÅÀ¤ËÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤â°ø²Ì¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸½ºß¤ò¡ÖÁ°À¤¡×¤Îºá¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ëÆü¾ï¤Î»×¹Í¤ËÃ¼Åª¤Ë¸½¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤ÈÈ¬±À¤Ï¼çÄ¥¤¹¤ë¡£Á°À¤¤äÀ¸¤Þ¤ìÂØ¤ê¤¬¡¢»×ÁÛ¤äÅ¯³Ø¤ä¿À³ØÅª¤Ê¡¢¤¤¤ï¤ÐÃÎ¼±¿Í¤Î¸ÀÀâ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÆü¾ïÅª¤Ê´¶³Ð¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤³¤È¤òÀâ¤¯¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤ÏÌ±Â¯³ØÅª¤È¸À¤¨¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤µ½Ò¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ç¤ÏÈ¬±À¤Ï¡ÖÁ°À¤¡×¤ò¤á¤°¤ëÅìÀ¾¤ÎÊ¸ÌÀ¤Î°ã¤¤¤ò¤É¤¦ÉÁ¼Ì¤·¤¿¤Î¤«¡£
¡¡Ç·¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ÅÍè¤ÎÀ¾ÍÎ¤Î»×ÁÛ¤È¡¢ÅìÍÎ¤Î»×ÁÛ¤È¤Î´Ö¤ÎÂç¤Ê¤ëÁê°ã¤Ï¡¢Ê©¶µ¤Ë¤Ï²æÅù¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÎîº²¨¡¨¡°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¡¢Çö¤¤¡¢ÀïØË¤×¤ë¤×¤ë¤¹¤ë¡¢Æ©ÌÀ¤¹¤¤È¤ª¤ëÆâºß¿Í¡¢Â¨¤ÁÍ©Îî¨¡¨¡¤¬Â¸ºß¤»¤Ì»ö¤Ç¤¢¤ë¡£ÅìÍÎ¤Î¡Ø²æ¥¨¥´¡¼¡Ù¤Ï¸ÄÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ëô¿ÀÎîÇÉ¥°¥Î¥¹¥Á¥Ã¥¯¥¹¤ÎÎîº²¤ÎÍÍ¤Ê¡¢¿ô¤Î¶Ë¤Þ¤Ã¤¿Ê£ÂÎ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£ÁÛÁü¤·Æñ¤¤Ê£»¨¤µ¤ÎÅý·×¼ã¤·¤¯¤Ï¹çÀ®¨¡¨¡·×¤¨ÀÚ¤ì¤ÌÁ°À¤Âå¤ÎÁÏÂ¤Åª»×º÷¤Î½¸Ãæ¤·¤¿¹ç»»¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÊÆ±¡Ë
¡¡È¬±À¤Ï¤³¤³¤Ç´º¤¨¤ÆÎîº²¤ÈÍ©Îî¤ò¶èÊÌ¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤ÆÅìÍÎ¤ÈÀ¾ÍÎ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¡ÖÎîº²¡×¡á¡ÖÍ©Îî¡×¤Î¤¢¤êÊý¤¬¸ÄÂÎ¤«¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Çº¬ËÜÅª¤Ë°ã¤¦¤Î¤À¡¢¤È¤¹¤ë¡£À¾ÍÎ¿Í¤Îº²¤Ï¡Ö²æ¡×¤È¤¤¤¦¸ÄÂÎ¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¡£À¸¼Ô¤¬¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö²æ¡×¤Ê¤ê¡Ö»ä¡×¤ò»ý¤Ä°Ê¾å¡¢ÆùÂÎ¤«¤éº²¤¬Î¥¤ì¤Æ¤â¤½¤ì¤Ï¡Ö¸Ä¿Í¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬ÅìÍÎ¤Ç¤Ï¤½¤â¤½¤â¿Í¤Îº²¤äÎî¤¬¡Ö¸Ä¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¸¼Ô¤Î»þ¤â»à¼Ô¤Î»þ¤âÅìÍÎ¿Í¡¢Ãæ¤Ç¤âÆüËÜ¿Í¤Îº²¤Ï¡Ö¸Ä¡×¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£
¡¡ÌµÏÀ¡¢·ÝÇ½¤«¤é²øÃÌ¡¢Ê¸·Ý¤Þ¤ÇÍ©Îî¤¬¸Ä¿Í¤Ç¤¢¤ë»öÎã¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¡¢¤È¤¤¤¦¤«¤à¤·¤í¸Ä¿Í¤Ç¤Ê¤¤Í©Îî¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬Æñ¤·¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¤â¡¢¤³¤ì¤¬È¬±À¤Î¼çÄ¥¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÅìÀ¾¤Î°ã¤¤¤ÏÎîº²¤ÎÍÌµ¤äÁ°À¤¤ÎÍÌµ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Îîº²¤Î·ÁÂÖ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¤³¤Î»þ¤ÎÈ¬±À¤Ï´û¤Ë¼çÄ¥¤·¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÅìÍÎÅª·ÁÂÖ¤ò¡Ö¹çÀ®¡×¤Ê¤ëÀâ¤ÇÀâÌÀ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£´û¤Ë¡¢¤Èµ¤·¤¿¤Î¤Ï¤½¤ì¤¬¤Û¤Ü°ì´Ó¤·¤¿È¬±À¤ÎÎîº²¤Î·ÁÂÖ³Ø¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö¹çÀ®¡×¤Î¸ì¤Ë¤Ï¼Â¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÍèÎò¤¬¤¢¤ë¤¬¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸å¤Ë²þ¤á¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Êº²¤¬¡Ö¸Ä¡×¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¹çÀ®Êª¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤Ï°ì¶åÀ¤µª¤Î²Ê³ØÅª»×¹Í¤ÈÂÐÈæ¤·¤¿»þ¡¢¶Ë¤á¤Æ¹çÍýÅª¤À¤ÈÈ¬±À¤Ï¤¹¤ë¡£È¬±À¤ÏÆüËÜÂÚºß¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤ÈÅìÍÎÅª¤ÊÎîº²´Ñ¤¬¼«Ê¬¤Î»×ÁÛ¤Ë¤â¡Ö¿¯Æþ¡×¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤âµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÈà¤¬ÅìÍÎ¤Ê¤êÆüËÜ¤Ë´¶²½¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÊÌµÏÀ¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤Î¡ËºÇÀèÃ¼¤ÎÃÎ¤ò¤è¤ê¿¼¤¯»²¾È¤·¤¿·ë²Ì¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ç¤ÏÈ¬±À¤¬»²¾È¤·¤¿¡ÖÃÎ¡×¤È¤Ï²¿¤«¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¼Ò²ñ¿Ê²½ÏÀ¼Ô¤Î¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥È¡¦¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¤Î¿´Íý³ØÅªÎÎ°è¤Ç¤Î»×º÷¤À¤ÈÈ¬±À¤Ï¤½¤ÎÌ¾¤ò·Ç¤²¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÀèÃ¼²Ê³Ø¤Ï¿Í´Ö¤Î´¶¾ð¤ÎÍ³Íè¤Ï¸Ä¿ÍÅª·Ð¸³¤À¤±¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤¬¤Ç¤¤º¡Ö²æ¡¹¤Î½Ð¤ÆÍè¤¿ÁÄÀèÅÁÍè¤ÎÀ¸¤Î³¤¤«¤éÂÇ¤Á´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡×¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤ÈÈæÓÈÅª¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¸Î¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¾®»ù¤Î¿´¤¬Çò»æ¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¯¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï´û¤Ë¡Ö½é´ü¤ÎËÜÇ½¡×¡ÖÁÈ¿¥²½¤µ¤ì¤¿µ²±¡×¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤òÈ¬±À¤Ï°äÅÁ¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Á°À¤¤Îµ²±¤½¤Î¤â¤Î¤¬¾¡¸ÞÏº¤ÎÇ¡¤¯°äÅÁ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ã±½ã¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤Ê¤¤¡£°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤ÎÂÎ¸³¤Ï¡Ö¿À·Ð·ÏÅý¤Î¹½À®¤ÎÈùºÙ¤ÊÊÑ²½¡×¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢¤½¤ì¤¬À¤Âå¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¤¤ï¤ÐÁ°À¤¤Îµ²±¤À¤È¤¹¤ë¡¢¤È¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¡Ø¿´Íý³Ø¸¶Íý¡Ù¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Àâ¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢È¬±À¤Ï¡¢¡ÖÁ°À¤¤È¤¤¤¦´ÑÇ°µÚ¤Ó¹çÀ®Åª¡Ö²æ¡×¤È¤¤¤¦´ÑÇ°¡×¤Ï¡¢²Ê³ØÅª¤Ëº¬µòÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡ÖËÜÇ½¡×¤¬À¤Âå´Ö¤Ç°äÅÁ¤·µ²±¤µ¤ì¡¢¿Ê²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Îîº²¤Î¿Ê²½ÏÀ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤¬Ãí°Õ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¤Ï¡ÖÁ°À¤¡×¡Ö¹çÀ®Êª¤È¤·¤Æ¤Îº²¡×¤òÄ¾ÀÜÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£°ìÊý¤Ç¤Ï¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¤Ïµ²±¡¢ÆÃ¤Ë´¶¾ð¤ä¾ð½ïÅª¤ÊÎÎ°è¤Ç¤Î¡Ö°äÅÁ¡×¤Ï¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ÆÈ¬±À¤Ï¤½¤³¤«¤éº²¤Î¹çÀ®ÏÀ¤òÎ©ÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
²ÐÀ±¤ÈÆüËÜ¤ò¸¦µæ¤¹¤ëÃË
¡¡¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¡ÖÁ°À¤¡×Íý²ò¤¬Æ±»þÂå¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¾¯¤·¸å¤Î»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤ÆÈ¬±À¤À¤±¤ÎÆÃ°Û¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢È¬±À¡Ø¿´¡Ù¤«¤éÈ¬Ç¯¸å¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿²ÆÌÜÞûÀÐ¤Î¾®Àâ¡Ö¼ñÌ£¤Î°äÅÁ¡×¡Ê°ì¶å¡»Ï»Ç¯¡Ë¤Ë¤â¸«¤Æ¤È¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£Îø°¦¤Ë¤ª¤±¤ë½÷ÀÁü¤Ø¤Î¡Ö¼ñÌ£¡×¤¬°äÅÁ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤¤¤«¤Ë¤âÈ¬±À¹¥¤ß¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò°·¤Ã¤¿¾®Àâ¤Ç¡¢ºîÃæ¤Ë¡Ö¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¤Î¿Ê²½¿´ÍýÀâ¡×¤Ê¤É¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Ä¤Ä¼ç¿Í¸ø¤¬»×º÷¤¹¤ë¤¯¤À¤ê¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¼°µ²±¤Î°äÅÁÀâ¤ÏÁê±þ¤ËÊ¸³Ø¼Ô¤Ë¤â¼õÍÆ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¡¡¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÈ¬±À¤ÈÞûÀÐ¤Ï¤³¤ÎÅÀ¤Ç¤ÏÆ±°ì¤Î¶µÍÜ¤ò¶¦Í¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¸À¤¨È¬±À¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÎÇÀÉ×¡×¡¢¤Ä¤Þ¤ê°ìÈÌÂç½°¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÁ°À¤¡×¤È¤¤¤¦Ê©¶µÅ¯³Ø¤ò¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¼çµÁÅª¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë¡£¤¿¤À¼«Ê¬¼«¿È¤ò¡ÖÊ£¹çÂÎ¡×¤È¤·¤Æ¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤È¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¸½ºß¤Î¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¼«Ê¬¤¬¶µ°é¤ò»Ü¤·¤¿³ØÀ¸¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿Ê²½ÏÀÅª¤ÊÎîº²ÏÀ¤òÌÀÚò¤Ë¸À¸ì²½¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¶µ¤¨»Ò¤Î¡ÖºîÊ¸¡×¤ò·Ç¤²¤ë¡£
¡¡¡ØÎîº²¤ÎÉÔ»à¤ò¸À¤¦¤è¤ê¶ò¤Ê¤ë¤Ï¤Ê¤·¡£Îîº²¤Ï¹çÀ®Êª¤Ê¤ê¡¢Â¶Í×ÁÇ¤Ï±Êµ×ÉÔÌÇ¤Ê¤é¤ó¤â¡¢ÆóÅÙ¤ÈÆ±°ì¤Ê¤ë³ä¹ç¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤é¤ë¤ë¤³¤È¤Ê¤·¡£ËÞ¤Æ¤Î¹çÀ®Êª¤Ï¶¦À¼Á¤ÈÍÍ¼°¤È¤òÊÑ¤¼¤¶¤ë¤Ê¤·¡Ù
¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤³¤ÎºîÊ¸¤ÏÈ¬±À¤ÎÎîº²¤Î¹çÀ®ÏÀ¤òÃ»¤¯¤«¤ÄÀµ³Î¤Ëµ½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¡ÖÁ°À¤¤Î´ÑÇ°¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡Ø¿´¡Ù¤Ï°ìÈ¬¶åÏ»Ç¯´©¹Ô¤Ç¤¢¤ë¡£Æ±Ç¯¶å·î¤è¤êÄëÂç¤Ç¤Î¹ÖµÁ¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢ºîÊ¸¤Ï¤½¤ì°ÊÁ°¤Î¾¾¹¾¤Ê¤ê·§ËÜ»þÂå¤Î³ØÀ¸¤Î¼ê¤Ë¤è¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤òÈ¬±À¤ÎÊ¸¤«¤éºÆ°úÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¾²¤¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ë¤è¤ëÆüËÜÊ¸²½ÏÀ¼õÍÆ¤Î²¼ÃÏ¤¬È¬±À¤ò´Þ¤áÌÀ¼£´ü¤Î³°¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¿Í¶µ°é¤ÎÃæ¤Ç²¼ÃÏ¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¾Ú¤·¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£¤½¤ì¤ÏÞûÀÐ¡Ö¼ñÌ£¤Î°äÅÁ¡×¤òÆÉ¤ßÊª¤È¤·¤Æ¼õÍÆ¤·¤Æ¤¤¤¯²¼ÃÏ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤·¤«¤·È¬±À¤Î³ØÀ¸¤¬ÌÏÈÏ²òÅú¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡¢¡ÖÅ¾À¸¡×¤ò¡Öº²¤Î¹çÀ®Êª¡×¤Î¿Ê²½¤È¤·¤Æ¼õ¤±¤È¤á¤ë»×¹Í¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¹¹¤Ë¤â¤¦°ì¿Í¡¢ÊÌ¤Î¿ÍÊª¤Ë¤è¤ë¶áÂå¤Î»×¹Í¤¬Âç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¥Ñ¡¼¥·¥ô¥¡¥ë¡¦¥í¡¼¥¨¥ë¤Ê¤ë¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡È¬±À¤¬¡¢°ìÈ¬È¬¶åÇ¯¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÍèÆüÁ°Ç¯¡¢¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Î´ã²Ê°å¤Ç¤¢¤ê°ì»þ¤Ï¤½¤Î²È¤Ë¿È¤ò´ó¤»¤ëÄø¤Ë¿Æ¤·¤«¤Ã¤¿¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥°¡¼¥ë¥É¤Ø¤Î¼ê»æ¤Ë¤³¤¦¥í¡¼¥¨¥ë¤ÎÌ¾¤òµ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤¬È¬±À¸¦µæ¼Ô¤Ë¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º¹¤·¾å¤²¤ëËÜ¤¬°ìºý¤¢¤ê¤Þ¤¹¨¡¨¡µÊ¶Ã¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊËÜ¤Ç¤¹¨¡¨¡¿À¤Î¤è¤¦¤ÊËÜ¤Ç¤¹¡£Á³¤·¤½¤ÎËÜ¤Î°ì¸ì¤òÍ¾¤µ¤º¤ªÆÉ¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤ªÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£ÅìÍÎ¤Ë´Ø¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿ËÜ¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÎ©ÇÉ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡¢¤ÇÈó¾ï¤Ë¾®¤µ¤¤ËÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆâÍÆ¤ÏÅìÍÎ¤Ë´Ø¤¹¤ë»ä¤ÎÂ¢½ñ¤ÎÁí¤Æ¤è¤ê¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£°¿¤ë¥¢¥á¥ê¥«¿Í¡Ê¡©¡Ë¤¬¤½¤ì¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡¤½¤ì¤Ï¡Ø¶ËÅì¤Îº²¡ÙàThe Soul of the Far Eastá¤È¤¤¤¦ËÜ¤Ç¤¹¡£
¡Ê¾®Æü¸þÄê¼¡ÏºÌõ¡Ö¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥¨¥à¡¦¥°¡¼¥ë¥É¤Ë¡×¡Ê°ìÈ¬È¬¶åÇ¯½ñ´Ê¡Ë¡Ø¾®ÀôÈ¬±ÀÁ´½¸¡ÙÂè¶å´¬¡¢Âè°ì½ñË¼¡¢°ì¶åÆó¼·Ç¯¡Ë
¡¡¤³¤Î¡Ø¶ËÅì¤Îº²¡Ù¤ÏÌÀ¼£´ü¤ËÍèÆü¤·¤¿³°¹ñ¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ôÂ¿½ñ¤«¤ì¤¿ÆüËÜ¿ÍÏÀ¤Î°ì¤Ä¤À¤¬¡¢Ãø¼Ô¤Î¥í¡¼¥¨¥ë¤ÏÆó¡»¡»¡»Ç¯Âå¤ËÆþ¤êÆ±½ñ°Ê³°¤ÎÆüËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃøºî¤ÎËÝÌõ¤äÉ¾ÅÁÅª¸¦µæ¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤â¤Ã¤Ñ¤éÈ¬±À¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤·¤«¤âÍèÆüÆ°µ¡¤È¤·¤Æ¸ÀµÚ¤µ¤ì¤ë¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥í¡¼¥¨¥ë¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ï¤¤¤µ¤µ¤«Ìñ²ð¤Ç¤¢¤ë¡£²¿¤·¤í²ÐÀ±¤Ë±¿²Ï¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¥í¡¼¥¨¥ë¤ÎÎ¬Îò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸¦µæ¼Ô¤Ë¤è¤ë°Ê²¼¤ò¤Ò¤È¤Þ¤º°úÍÑ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡¡¥í¡¼¥¨¥ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¼ç¤ËÅ·Ê¸³Ø¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¡¢³¤²¦À±¤Î³°Â¦¤Îµ°Æ»¤ÇÂÀÍÛ¤ò¼þ²ó¤¹¤ëÅ·ÂÎ¤ÎÂ¸ºß¤ÎÍ½Â¬¡Ê¤³¤ì¤Ï¡¢Ì½²¦À±¤ÎÈ¯¸«¤Ç¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¡Ë¤ª¤è¤Ó²ÐÀ±É½ÌÌ¤ÎË¾±ó¶À¤Ç¤Î´Ñ»¡¤Ë¤â¤È¤Å¤¯¡¢±¿²Ï¤òÂ¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¸ÌÀ¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤Î¼çÄ¥¡Ê¤³¤ì¤Ï¸í¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡Ë¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¢¤ë¡£°ìÊý¡¢¥í¡¼¥¨¥ë¤Ï¡¢ÌÀ¼£´ü¤ÎÆüËÜ¤òË¬¤ì¤ÆÆüËÜÊ¸²½¤Î¸¦µæ¡¦¾Ò²ð¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë²¤ÊÆ¿Í¥¸¥ã¥Ñ¥Î¥í¥¸¥¹¥È¤Î°ì¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¡Ø¿À¡¹¤Ø¤ÎÆ»¡Ù¤Î¸¶½ñ°ÊÁ°¤Ë¤â¡¢ÆüËÜ´Ø·¸¤Î½ñ¤È¤·¤Æ The Soul of the Far East ¤ª¤è¤Ó Noto ¤òÃø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤Ï¤³¤ÎÆóÃø¤Î¤¦¤Á¤ÎÁ°¼Ô¤òÆÉ¤ó¤ÇÆüËÜ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤ÁÍèÆü¤·¤¿¡¢¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¥Ñ¡¼¥·¥ô¥¡¥ë¡¦¥í¡¼¥¨¥ëÃø¡¢Ê¿²¬¸ü¡¦¾åÂ¼ÏÂÌéÌõ¡Ø¿À¡¹¤Ø¤ÎÆ»¡¡ÊÆ¹ñ¿ÍÅ·Ê¸³Ø¼Ô¤Î¸«¤¿¿ÀÈë¤Î¹ñ¡¦ÆüËÜ¡Ù¹ñ½ñ´©¹Ô²ñ¡¢Æó¡»°ì»°Ç¯¡Ë
¡¡¤³¤ÎÎ¬Îò¤¬µ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ø¿À¡¹¤Ø¤ÎÆ»¡¡ÊÆ¹ñ¿ÍÅ·Ê¸³Ø¼Ô¤Î¸«¤¿¿ÀÈë¤Î¹ñ¡¦ÆüËÜ¡Ù¤ÎÂêÌ¾¤ÇÌõ½Ð¤µ¤ì¤¿¡ØOccult Japan, or the Way of the Gods¡ÝAn Esoteric Study of Japanese Personality and Possession¡Ù¡Ê°ìÈ¬¶å»ÍÇ¯¡Ë¤ÎÌõ¼Ô¤Î²òÀâÉôÊ¬¤Ç¤¢¤ë¡£½ñÌ¾¤òÄ¾Ìõ¤¹¤ì¤Ð¡Ö¥ª¥«¥ë¥ÈÆüËÜ¤â¤·¤¯¤Ï¿À¡¹¤Ø¤ÎÆ»¡×¤È¤Ê¤ë¡£Æ±½ñ¤Ï¿û¸¶ÔèÀ¶Ìõ¤ÎÈÇ¤â¤¢¤ê¤³¤Á¤é¤Ï¡Ø¥ª¥«¥ë¥È¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¡Ê´äÅÄ½ñ±¡¡¢Æó¡»°ì»°Ç¯¡Ë¤È¤¤¤¦Âê¤ÇÌõ½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á°¼Ô¤ÎÌõ¼Ô¤Ïµ¿»÷²Ê³Ø¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë³èÆ°¤ò¤¹¤ë¸¦µæ¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ç¡Ö¥ª¥«¥ë¥È¡×¤Î¸ì´¶¤òÈò¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢È¬±À¸¦µæ¤ÎÂ¦¤«¤é¸«¤ë¤È¡Ö¥ª¥«¥ë¥È¡×¤Î¸ì¤ÏÁê±þ¤ÎÉÑÅÙ¤ÇÈ¬±À¤ÏÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£»þÂå¤Î¹ßÎî½Ñ»Õ¤òË¬¤Í¤ë°ì·²¤ÎÊ¸¾Ï¤Î°ì¤Ä¤¬¡Ö¥ª¥«¥ë¥È¡¦¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¡¢Àê¤¤¤ÎÆâÍÆ¤ä´êË¾À®½¢¤Î¤¿¤á¤ÎÊ¬³äÊ§¤¤¤ò´«¤á¤ëÎîÇÞ»Õ¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡°úÍÑ¤·¤¿Î¬ÎòÃæ¡ÖThe Soul of the Far East¡×¡¢¡ÖNote¡×¤È¤¢¤ë½ñ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡¢ÀîÀ¾±Í»ÒÌõ¡Ø¶ËÅì¤Îº²¡Ù¡Ê¸øÏÀ¼Ò¡¢°ì¶å¼·¼·Ç¯¡Ë¡¢µÜºêÀµÌÀÌõ¡ØÇ½ÅÐ¨¡¨¡¿Í¤ËÃÎ¤é¤ì¤ÌÆüËÜ¤ÎÊÕ¶¡Ù¡Ê¥Ñ¥Ö¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó»Íµ¨¡¢°ì¶å¼·¶åÇ¯¡Ë¤È¤·¤ÆÌõ½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥í¡¼¥¨¥ë¤Î»Å»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ø¥ª¥«¥ë¥È¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¤¬½¡¶µ¿ÍÎà³Ø¤äØáÎî¿®¶ÄÏÀ¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤ÏÀè¶îÅª¤Ê¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ï¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢°ìÈ¬È¬¶åÇ¯¤ËÇ½ÅÐÈ¾Åç¤òÎ¹¹Ô¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ìÈ¬¶å°ìÇ¯¤Ë¤Ï¸æ³Ù»³¤ËÅÐÄº¡¢½¡¶µ¼Ô¤Ë¤è¤ëØá°Í¸½¾Ý¤Î´Ñ»¡¤ò¹Ô¤Ê¤¤¼Ì¿¿µÏ¿¤â»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥í¡¼¥¨¥ë¤Ï¸å½Ò¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÈ¬±À¤ÈÆüËÜÂÚºß»þ¡¢¿Í¤ò²ð¤·¤Æ¤Î¸òÎ®¤é¤·¤¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¥í¡¼¥¨¥ë¤ÏÀµ³Î¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡ÖÆüËÜ¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¹¤¤¥¢¥¸¥¢¤ò¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤È¤·¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¡£°ìÈ¬È¬»°Ç¯¡¢½éÍèÆüÄ¾¸å¡¢Ä«Á¯¹ñ¤Î¥¢¥á¥ê¥«»ÈÀáÃÄ¤ÎÅÏÊÆ¤ËÈë½ñ´±¤È¤·¤ÆÆ±¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤òºßÆü¥¢¥á¥ê¥«Âç»È´Û¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤¹¤°¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ËÌá¤ë¡£¤½¤·¤ÆËÌÊÆÂÚºß¸å¡¢ÆüËÜ¤ò°ìÅÙ·ÐÍ³¤·¤Æ´Á¾ë¡Êµþ¾ë¡Ë¤Ëµï½»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂÎ¸³¤ò¤Õ¤Þ¤¨¡ØÄ«Á¯¨¡¨¡Ä«¤ÎÀÅ¤±¤µ¤Î¹ñ¡Ù¡Ê°ìÈ¬È¬Ï»Ç¯¡Ë¤È¤·¤Æ¡Ø¶ËÅì¤Îº²¡Ù¤ËÀè¤ó¤¸¤Æ´©¹Ô¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ä¥¤¥ó¥É¤âÎ¹¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤ÇÆóºýÌÜ¤Î¡Ø¶ËÅì¤Îº²¡Ù¤¬ÆüËÜ¤òÂêºà¤È¤·¤Ä¤ÄÃæ¹ñ¤äÄ«Á¯¤âµÄÏÀ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢¡Ö¶ËÅì¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤â¤ï¤«¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢Ãæ¹ñ¤äÄ«Á¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÀ¹Í¤â¤¤¤¯¤Ä¤«½ñ¤»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¥í¡¼¥¨¥ë¤Ï¡Ø¥ª¥«¥ë¥È¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù½ÐÈÇ¸å¤ÏÆüËÜ¤¢¤ë¤¤¤Ï¶ËÅì¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¼º¤¦¡£»ñ»º²È¤Ç¤¢¤Ã¤¿Èà¤Ï¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¤Ë»äÀß¤ÎÅ·Ê¸Âæ¤òÁÏÀß¤·²ÐÀ±¤Î¸¦µæ¤ËË×Æ¬¡¢´Ñ»¡¤«¤é±¿²Ï¤Î½êºß¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¡Ø²ÐÀ±¡Ù¡Ê°ìÈ¬¶å¸ÞÇ¯¡Ë¤ò´©¹Ô¡£±¿²Ï¤Î¿Þ¤Ï¸å¤Ë¿·Ê¹¤Ç¤âÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¡Î¿Þ£±¡Ï¤â¤Ã¤È¤â±¿²Ï¤Ë¸«¤¨¤¿¤â¤Î¤ÏÈô²ã¾É¤Ë¤è¤ëºø³Ð¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦µ¿Ç°¤â¤¢¤ë¡£
³Ø½ÑÅªÀµ¤·¤µ¤È¤ÏÊÌ¤Ë²ÐÀ±¿Í¤ä²ÐÀ±¤Î±¿²Ï¤È¤¤¤Ã¤¿£Ó£Æ¤Î¸ÅÅµÅª¥¤¥á¡¼¥¸¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¥í¡¼¥¨¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤À¤È¤Ò¤É¤¯¸Õ»¶½¤¤¿ÍÊª¤Ë»×¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·ºÇÈÕÇ¯¡¢¥í¡¼¥¨¥ë¤Ï³¤²¦À±¤Î³°¤Ë¡ÖÏÇÀ±£Ø¡×¤ÎÂ¸ºß¤ò²¾Äê¤·¡¢¤½¤ÎÍ½ÁÛ¤Î²¼¤Ë¼ÂºÝ¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿Ì½²¦À±¤ò¼¨¤¹µ¹æ¤Ï¥í¡¼¥¨¥ë¤ÎÆ¬Ê¸»ú£Ð¤È£Ì¤¬ÁÈ¤ß¤¢¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥í¡¼¥¨¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¸½ºß¤Ç¤¤¤¦²Ê³Ø¤Èµ¿»÷²Ê³Ø¤Î¿¶¤êÉý¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤ËÌøÅÄÔ¢ÃË¤ä¾®ÀôÈ¬±À¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î°ìÌÌ¤òÌÛ»¦¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Èà¤é¤ÎÁ´ÂÎÁü¤ò¸«¤ë¾å¤ÇÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢°ìÊý¤Î¥ª¥«¥ë¥È¤äµ¿»÷²Ê³ØÅª¤ÊÉôÊ¬¤Î¤ß¤ò¤³¤È¤µ¤éÉ¾²Á¤·Èà¤é¤ÎÃÎÀ¤ò¶áÂå¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥ó¥Á¤ä¤½¤ÎÀè¶î¼Ô¤È¤·¤Æ»ý¤Á¾å¤²¤ë¤Î¤âÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²Ê³Ø¤Èµ¿»÷²Ê³Ø¤¬¤Þ¤ÀÃÏÂ³¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¾å¤ËÊ¸³Ø¤âÌ±Â¯³Ø¤â¤¢¤ê¥í¡¼¥¨¥ë¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤ÏÅ·Ê¸³Ø¤â¤½¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Ê¤¤¤ÈÈà¤é¤ÎÉ¾²Á¤ò¸í¤ë¡£
¡¡¤µ¤ÆÈ¬±À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤ÎÍèÆü¤¬¥í¡¼¥¨¥ë¤Î¡Ø¶ËÅì¤Îº²¡Ù¤ËÆ³¤«¤ì¤Æ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Èà¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤ÏÁá¤¯¤«¤é¼«ÌÀ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£µ¶È¬±À½ñ´Ê½¸¡Ø°ì°ÛÃ¼¼Ô¤Ø¤Î¼ê»æ¡Ù¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤ËÎ¹Î©¤ÄÁ°¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤«¤éÊÖ»ö¤ò´ó¤³¤µ¤Ê¤¤¥¢¥ó¥Í¥Ã¥¿¤Ë¡Ø¶ËÅì¤Îº²¡Ù¤òÁ÷¤ë¤¯¤À¤ê¤¬¤¢¤ë¡£µ¶ºî¼Ô¤ÎÁÏºî¤À¤í¤¦¤¬ÆüËÜ¹Ô¤¤ÈÆ±½ñ¤È¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¸ÀÀâ¤¬È¬±ÀÆÉ¼Ô¤Ë³¤³°¤Ç¤âÁê±þ¤ËÎ®ÉÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤ÎÙÔÂ¤¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
