「bleqk Purecaster」

ナイコムは、ORIVETI(オリベッティ)の有線IEM(インイヤーモニター)で、独自開発のアルミマグネシウム合金ダイナミックドライバーを採用した「bleqk Purecaster(ブラック・ピュアキャスター)」を、11月14日に発売する。価格は24,200円。

同ブランドの新シリーズ「bleqk(ブラック)」のイヤフォン。搭載するダイナミックドライバーは、低歪み、かつ広帯域な再生を実現し、「力強い低音、明瞭な中域、繊細な高域をバランス良く表現する。楽曲の持つエネルギーと情感を忠実に再現し、あらゆるジャンルで音楽の本質を引き出す」とのこと。

再生周波数帯域は20Hz～20kHz、インピーダンスは32Ω、感度は112±2.5dB/mW(1kHz)。

交換式ノズルシステムを採用しており、2種類のノズルを付け替えて、好みに応じたサウンド特性を選択できる。

「Balanced」ノズルは自然でフラットなバランスを、「Fidelity」ノズルは高域をより伸びやかに表現し、繊細な空気感を加えるという。ノズルの交換は工具不要で行なえる。

筐体はCNC加工で仕上げたアルミ製。軽量で快適な装着感で、長時間リスニングの疲労を軽減する。

ケーブルは0.78mm 2pinコネクターを採用した着脱式で、プラグも3.5mm/4.4mmバランスの交換式。「日常使用からバランス接続のハイエンド再生まで、環境に応じて柔軟に対応する」という。

プラグは3.5mm/4.4mmの交換式

付属品