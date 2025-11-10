日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3099（-104.0　-3.25%）
ホンダ　1525（-60　-3.79%）
三菱ＵＦＪ　2314（-0.5　-0.02%）
みずほＦＧ　5086（+40　+0.79%）
三井住友ＦＧ　4168（+6　+0.14%）
東京海上　5864（+25　+0.43%）
ＮＴＴ　152（+0.8　+0.53%）
ＫＤＤＩ　2578（-2.5　-0.10%）
ソフトバンク　219（+0.1　+0.05%）
伊藤忠　9499（-11　-0.12%）
三菱商　3656（+19　+0.52%）
三井物　4064（+34　+0.84%）
武田　4192（+12　+0.29%）
第一三共　3366（-2　-0.06%）
信越化　4535（+6　+0.13%）
日立　5164（+26　+0.51%）
ソニーＧ　4252（-7　-0.16%）
三菱電　4309（+12　+0.28%）
ダイキン　19700（-75　-0.38%）
三菱重　4489（+40　+0.90%）
村田製　3247（-5　-0.15%）
東エレク　32834（+34　+0.10%）
ＨＯＹＡ　25535（+95　+0.37%）
ＪＴ　5573（+25　+0.45%）
セブン＆アイ　1984（-5　-0.25%）
ファストリ　56999（-211　-0.37%）
リクルート　8485（-2　-0.02%）
任天堂　13747（-158　-1.14%）
ソフトバンクＧ　21624（-76　-0.35%）
キーエンス（普通株）　56155（+1155　+2.10%）