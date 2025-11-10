日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3099（-104.0 -3.25%）
ホンダ 1525（-60 -3.79%）
三菱ＵＦＪ 2314（-0.5 -0.02%）
みずほＦＧ 5086（+40 +0.79%）
三井住友ＦＧ 4168（+6 +0.14%）
東京海上 5864（+25 +0.43%）
ＮＴＴ 152（+0.8 +0.53%）
ＫＤＤＩ 2578（-2.5 -0.10%）
ソフトバンク 219（+0.1 +0.05%）
伊藤忠 9499（-11 -0.12%）
三菱商 3656（+19 +0.52%）
三井物 4064（+34 +0.84%）
武田 4192（+12 +0.29%）
第一三共 3366（-2 -0.06%）
信越化 4535（+6 +0.13%）
日立 5164（+26 +0.51%）
ソニーＧ 4252（-7 -0.16%）
三菱電 4309（+12 +0.28%）
ダイキン 19700（-75 -0.38%）
三菱重 4489（+40 +0.90%）
村田製 3247（-5 -0.15%）
東エレク 32834（+34 +0.10%）
ＨＯＹＡ 25535（+95 +0.37%）
ＪＴ 5573（+25 +0.45%）
セブン＆アイ 1984（-5 -0.25%）
ファストリ 56999（-211 -0.37%）
リクルート 8485（-2 -0.02%）
任天堂 13747（-158 -1.14%）
ソフトバンクＧ 21624（-76 -0.35%）
キーエンス（普通株） 56155（+1155 +2.10%）
