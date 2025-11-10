新日本プロレスは９日、港区のグランドプリンスホテル新高輪で来年１・４東京ドーム大会で棚橋弘至がＡＥＷのオカダ・カズチカと引退試合で対戦することを発表した。

オカダは前日８日のふるさと「愛知・安城大会」に電撃登場し棚橋に引退試合での対戦を要求していた。

会見でオカダは２０１５年１１月１５日に両国国技館での天龍源一郎の引退試合で対戦し介しゃくしたことに触れ「天龍さんの引退試合した時はなんかこう『昭和のプロレスが終わったな』という感じがしましたけども、棚橋さんと東京ドーム何回もやっていた時は、あの時は平成でしたね。平成のプロレスを終わらせていきたいなと思います。まあ、東京ドームの棚橋弘至を倒すのは手強かったですからね。しっかりと気を抜かずにやっていきたいと思います」と宣言した。

この発言に棚橋は「平成を背負ってたんだなっていう。あらためて、そんなん言ってくれてうれしいですね。ただ、僕を超えていった選手っていうのはいっぱいいて、もう引導はもらいすぎたんで。もう在庫はあるので、引導はもういらないですね」と明かした。

２０２４年１月に新日本を退団しＡＥＷへ移籍。米国で棚橋の試合をどう見ていたかを聞かれ「正直、そんなに見てないというか。まあ、やっぱ僕もアメリカで戦っていくのが精一杯なんで。でもまあ、引退試合の相手は僕しかいないでしょっていう気持ちはありますし、しっかりと棚橋さんを、もう社長業に専念できるように。この棚橋さんの引退試合からのほうがたいへんだと思いますんで、そこから社長としての手腕をしっかり見せてもらえたらいいなと思います」と明かした。

さらに１・４ドームで「ＡＥＷのオカダ・カズチカを見せたいと思いますし。ＡＥＷではね、好き放題やらせてもらってますんで。また違うオカダ・カズチカも、みなさんにお見せできるんじゃないかなと。だからその、なんか新日本時代のレインメーカーだっていうイメージは、もう昨日でおしまいかなと。だから本当に、金的しちゃうかもしれないですし、金的してから丸め込んでスリーカウントで、情けなく終わってもらうこともあるかもしれないですし。まあ、そこはどんな戦いをしてるか気になるかたは、ぜひＡＥＷを見てもらってですね。そんなＡＥＷで僕がこの １年、約 ２年弱ぐらいですね、やってきたものをまた、見ていただけたらいいなと思います」とアピールした。

引退試合の対戦相手に選ばれたことに「まああの、僕がお話もらって、『まあ、俺しかいないよね』っていう感じでしたし。本当に棚橋さんと引退試合にかぎらずですね、やっぱ戦いたかった人ってたくさんいると思うんですよ。本当に日本だけにかぎらず、ＡＥＷでもたくさんいますし、その人たちのぶんも、代わりではないですけど、その人たちのぶんもしっかりと棚橋弘至を倒したいなという感じですね」と決意し「いろんな意味でみなさんを泣かせたいなと。あの引退が寂しいじゃなく『もうオカダ、やめてあげてよ』っていうぐらい、ボコボコにしたいなと思います」と宣言していた。

◆１・４東京ドーム決定済みカード

▼棚橋弘至 引退試合

棚橋弘至 ｖｓ オカダ・カズチカ

▼ＩＷＧＰジュニアヘビー級王座 次期挑戦者決定４ＷＡＹマッチ

エル・デスペラード ｖｓ 石森太二 ｖｓ 藤田晃生 ｖｓ ＳＨＯ

※４選手同時に試合を行い、いずれかの１選手が勝利した時点で決着とする。

▼ＩＷＧＰ女子＆ＳＴＲＯＮＧ女子ダブル選手権試合 ６０分１本勝負

ＩＷＧＰ女子王者・朱里 ｖｓ ＳＴＲＯＮＧ女子王者・上谷沙弥

▼ＩＷＧＰ世界ヘビー級＆ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級ダブル選手権試合 ６０分１本勝負

ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ ｖｓ ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級王者・辻陽太

▼ＮＥＶＥＲ無差別級選手権 ウルフアロンデビュー戦

王者・“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ ｖｓ ウルフアロン