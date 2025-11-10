明治安田Ｊ１リーグは第３６節までが終了し、残り２試合となった。

＊ ＊ ＊

優勝争いは、首位の鹿島（勝ち点７０）と２位柏（同６９）の一騎打ちとなった、鹿島が８日に横浜ＦＣに勝利したことで、５位広島の可能性が消滅。さらに９日に勝ち点３を詰めなかった神戸、京都も鹿島との勝ち点差が７以上開き、残り２戦での逆転の可能性がなくなった。

上位２チームの今後の対戦カードは、鹿島が東京Ｖ（Ａ、１４位）と横浜ＦＭ（Ｈ、１６位）、柏が新潟（Ａ、１８位）、町田（Ｈ、７位）となっている。

次節での優勝決定条件は⑴鹿島が勝利⑵柏が敗戦で鹿島が９季ぶり優勝を決める１パターンのみ。それ以外の勝敗パターンは、全て最終節に持ち越しとなる。

また⑴鹿島が引き分け以下⑵柏が勝利となれば、順位が逆転した上で最終節へ。⑴鹿島が敗戦⑵柏が引き分けの場合は勝ち点が並ぶため、得失点差で順位が決まる（現時点で鹿島が＋２５、柏が＋２３）。

＊ ＊ ＊

一方、残留争いは決着がついた。既に降格が決まっていた１９位湘南、２０位新潟に加え、今節で鹿島に敗れた横浜ＦＣの１８位以下が確定。今節で１５位岡山、１６位横浜ＦＭ、１７位名古屋の３チームの残留が確定した形となる。

シーズン移行により、来季は特別大会を挟んだ８月に開幕となるため、降格となった３チームは最短でも１年半、Ｊ２在籍となることが決定している。