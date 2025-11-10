【串カツ田中】忘年会の早期予約でお得が盛りだくさん！会計10％オフや人気メニューがもらえたり...これは幹事必見。

串カツ田中は、2025年10月27日から忘年会の予約受付を開始しています。

各コースとも生ビールを含むドリンク飲み放題付き

串カツ田中の公式ウェブサイト経由で11月と12月に実施する宴会コースの予約をすると、1000万本突破という新名物「無限ニンニクホルモン串」が予約人数分付いてくるほか、6人以上の予約で「手作りたこ焼きセット20個」が追加されるなど、「忘年会特典」をプレゼント。

対象となるのは「串カツ田中コース」「大阪満喫コース」「ちりとり鍋コース」です。

また、11月中に12月実施の宴会コース「串カツ田中コース」「大阪満喫コース」「ちりとり鍋コース」を予約すると、会計が10％オフになります。

さらに、11月の平日18時までに来店の「串カツ田中コース」予約限定で、通常価格4000円を3300円に割引するなどの「忘年会早割特典」を用意しています。

対象の宴会コース

定番の串カツから大阪名物、秋冬限定の鍋など、多彩なメニューを楽しめる3つのコースを用意。いずれも生ビールを含む60種類以上のドリンクが楽しめる飲み放題が付いています。

・串カツ田中コース

定番の串カツ8種と、ポテトサラダや、かすうどんなどのサイドメニューが付いた、初めての幹事でも安心な定番コースです。

〈串カツ（8種）〉

串カツ牛、串カツ豚、レンコン、玉ネギ、ハムカツ、アジフライ、タコウィンナー、うずら

〈サイドメニュー〉

キャベツ、枝豆、梅きゅうり、ポテトサラダ、マカロニサラダカレー風味、かすうどん、ポテトフライ

〈デザート〉

ミニデザート

価格は4000円。

・大阪満喫コース

人気の串カツ8種に、名物の「牛すじ土手」、自分で焼いて楽しめる「たこ焼き」など、大阪の味と体験が詰まっています。

〈串カツ（8種）〉

串カツ牛、串カツ豚、レンコン、玉ネギ、エビ、紅しょうが、アスパラ、チーズ

〈サイドメニュー〉

キャベツ、枝豆、梅きゅうり、ポテトサラダ、牛すじ土手、かすうどん、ポテトフライ、さいぼし、自分でつくるたこ焼き

〈デザート〉

ミニデザート

価格は5000円。

・ちりとり鍋コース

人気の「ちりとり鍋」をメインに、〆（シメ）までしっかり楽しめます。串カツ6種にチューリップから揚げなども付いたボリューム満点の秋冬限定コースです。

〈串カツ（6種）〉

串カツ牛、串カツ豚、レンコン、玉ネギ、ハムカツ、アスパラ

〈サイドメニュー〉

キャベツ、枝豆、梅きゅうり、ポテトサラダ、チューリップから揚げ、ポテトフライ、マカロニサラダカレー風味、ちりとり鍋（選べる〆付き）

〈デザート〉

ミニデザート

価格は5000円。

予約は公式サイトから可能です。

宴会コースの予約は2人以上で、当日の人数変更やキャンセルは料理代金が必要になる場合があります。その他の割引サービスやクーポン、「田中で飲みパス」、「超絶ハッピーアワー」との併用は不可です。

店舗によって実施しているコースや内容が異なる場合、仕入れ状況や時期によってメニュー内容が変更になる場合があります。

※価格はすべて税込です。

