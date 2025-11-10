

「目的を決められる人間」に育ち、AIを使う側に回り、AIの恩恵を受ける人材になるにはどうしたらよいのでしょうか？（写真：Mills／PIXTA）

AI時代に最も危険な生き方とは

わが子の将来を案じるあまり、つい「宿題は？」「明日の準備は？」と先回りして声をかけてしまう。

多くの親が日常的に行っている、その「よかれ」と思った行動が、AI時代に最も危険な「指示待ち人間」を育てる原因になっているとしたら、どうだろうか。

新刊『AI時代に仕事と呼べるもの： 「あなただけ」の価値を生み出し続ける働き方』を上梓した三浦慶介氏は、AI時代に価値を持つのは「AIに指示を出す側＝目的を自分で決められる人間」だと断言する。

わが子を「AIに使われる側」ではなく「使いこなす側」に育てるために、親ができることとは何か。本記事では、同書から一部抜粋・再構成し、子供の思考停止を防ぎ、「自分で考える力」を育てる「最高の質問」を解説する。

親は無意識に「指示待ち人間」を育てている





親というのは子供につい口出しをしたくなってしまうものです。

かくいう私も小学生の子供が2人いますが、気づいたら

「先に宿題をやりなさい」

「明日の準備は？体操服はいるの？」

「早く寝なさい」

と、細かいことをいちいち指示してしまうことが多くあります。

しかし、この「〇〇しなさい」という指示をすること自体、AI時代に適応する子供を育てるにはリスクがあると感じています。

AI時代とは、AIが中間プロセスをすべて代行してしまう時代です。

複雑な計算でも、法律や医学の専門的な知識でも、AIが高度な情報処理から最適解を求めてくれます。間違えることもあるとはいえ、その処理速度や知識の広さは人間では到底かなうものではなくなりました。

そんな時代に最も危険な生き方とはなにか？

「指示待ち人間になる」ということです。

指示を待つということは、AIと同じタイミングでしか動き出せない人間ということです。となると、性能だけでなくコストも圧倒的に安いAIと競うことになり、勝負になりません。

これまでの時代であれば、それでも問題にならないことも多かったといえます。それは単純に、人間がやるべき仕事が大量にあったからです。

言われたとおりに資料を用意する、コードを書く、会議を手配する……などなど。

しかし、その大半はAIに取って代わられる時代になりました。

つまり、AI時代にできる仕事が非常に限られてしまうということです。

AI時代に価値を持つのは「目的を決められる人間」

逆に、AI時代に価値をもって働ける人間とは何か？

それは「目的を決められる人間」です。

主体的に動き、考え、目的を決めることができる人間は、AIを使って目的達成の最短距離を歩むことができます。

やるべきことを考えれば、すぐにAIが実現してくれるため、これまでに比べると飛躍的な仕事の生産性を実現することができます。

つまりは、目的を決められる人間こそがAIを使う側に回り、AIの恩恵を受ける人材になるということです。

自分の子供をAIに仕事を奪われる人間にはしたくない。そう思うのは親として当然でしょう。

では、そんな「目的を決められる人間」に育つには、どうすればよいのでしょうか？

鍵となるのは、日常的に「問いを立てるクセ」をつけることです。

何をするにも目的を理解し、どうすべきかを自分で考えられる力を身につけることが重要です。

親の声かけには、子供の思考を引き出す3段階の質問レベルがあります。

レベル1：指示

「宿題をやりなさい」 → 子供は何も考えず、言われたことだけをやる

レベル2：確認質問

「宿題やった？」「明日の準備した？」 → 問いかけてはいるがYes/Noで答えられるため、思考が浅い

レベル3：目的思考を引き出す質問

「明日はどんな一日になりそう？そのために今日やっておくことは？」 → 子供自身が目的を考え、必要な行動を導き出す

レベル1の指示ばかりをしていると、子供は自分の頭で考えるクセがつかず、逆に「何か言われるまでは何もしなくていい」と考える習慣が身についてしまいかねません。

大事なのは、レベル3の質問のように自分の頭で考えるきっかけを与える質問をすることです。

ただし注意点として、いつもレベル3の質問をするのがよいとも限りません。

毎回頭を使うのは、子供にとってもストレスになるものです。適度なバランスをみて、少しずつレベル3の質問を増やしていくほうが子供には順応しやすいでしょう。

自分の頭で考えないと、AIは使いこなせない

「そんなことしなくても、AIが勝手に考えて動いてくれるんじゃないの？」と思う人もいるかもしれません。しかし、それは深刻な勘違いです。

AIはあくまで、指示に沿って動きます。

例えば「良い資料を作って」と指示しても、本当に“良い”資料が作られることはまれです。

なぜなら、「良い資料とは何か」を指示していないためです。

何が「良い」資料なのかは、状況によって異なります。

セミナー用の資料なのか、クライアントへの提案資料なのか。

細かい情報が重要なのか、メッセージのシンプルさが重要なのか、等々。

それを指示していないのに“良い”資料ができることはありません。

そして、その判断ができるのはAIではなく人間なのです。

「AIはまだ仕事では使えない」という人の大半は、この点を勘違いしています。

相手が人間でもAIでも、あいまいな指示のもとでは良い仕事はできません。

目的を明示し、どんな要素を満たすべきかを指示するのが人間の役割なのです。

親の「質問」が子供の未来を変える

最近ではSNSでも、投稿の内容について何も考えずにGrok（X、旧Twitterの提供するAI）に解説依頼をする、というケースをよく見かけるようになりました。

内容の解釈こそが人間の役割なのに、そこをAIに依存しているということは、人間の役割を自ら放棄してしまっていることに他なりません。

このような「考えることを放棄するスタンス」は、AI時代の仕事においてもっとも早く淘汰されていくものです。

自身の子供をそうさせないためにも、子供の思考を引き出すような質問を心がけるようにしましょう。

もちろん、子供のストレスにならない範囲で、です。

（三浦 慶介 ： 株式会社グロースドライバー代表取締役社長）