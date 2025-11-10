完全オリジナルフラッシュアニメ『虫日和（ムシビヨリ）～人生で大事なことは全てムシが教えてくれた～』第0話が、TBS公式YouTube、TikTok、Instagram、Xにて配信開始された。

TBSとKDDIとの共同制作による完全オリジナル作品の本作は、俳優・桐谷健太が声を務める“人間”のヒトオが、ムシたちが働くお菓子メーカー「インセクトスイーツ」に転職し、個性豊かな昆虫たちと出会いながら“人生で大事なこと”を見つけていくヒーリングコメディ。ビジネスパーソンの日常にユーモアと気づきを届ける“働くムシたち”の群像劇となっている。

ヒトオの教育係・アリムラ役に榎木淳弥、営業課長・クモダ役に日野陽仁のほか、浪川大輔、潘めぐみ、八代拓、畠中祐ら声優陣が集結した。

桐谷は自身の役について「思い切ってムシの会社に転職してまた一からスタートを切るという役」と語り、「昆虫の雑学もあれば、おふざけ回も、ハッとさせられる人生の教訓もある。子供から大人まで楽しめるアニメ」とコメント。榎木も「怠け者なアリだけど、深いことを言う先輩感も出していきたい」と話し、桐谷との掛け合いの楽しさを明かした。

第1話は11月17日より公開され、以降、毎週月曜から金曜に最新話が配信される。

コメント●桐谷健太（ヒトオ役）ヒトオが人間の会社で働いていた時に、色々とあって辛い思いもして、思い切ってムシの会社に転職してまた一からスタートを切るという役なので、あっけらかんとしすぎず、でも前向きに進んでいくぞという思いで演技しています。先輩の働きアリのアリムラさんも働かない20％の方の怠け者のアリなんですが、実はそうなったのにも理由があったり、登場するポップなキャラクターたちみんなにしっかりと特性や個性があるので、そういった部分も楽しんでもらえれば嬉しいです。収録現場は他の声優さんたちと一緒にやる中で、お互いにポンっとアドリブが入ったり、やり取りの中で自然に生まれる会話やグルーヴがとても面白くて、すごく新鮮で楽しいです。家に帰ってから「あそこ面白かったな」って思い出し笑いをしてしまったこともあります（笑）。昆虫の雑学もあれば、おふざけ回もあったり、と思えば少しハッとさせられる人生の教訓のようなものもあったりと本当に子供から大人まで楽しんでいただけるアニメだと思います！毎朝のちょっとした習慣として、一緒にヒトオの成長を見届けていただければと思います。

●榎木淳弥（アリムラ役）かなり怠け者な働きアリの役ということで、僕も割と怠け者な部分があるので自然に役作りはできたのですが、「めんどくせ」と言いながらも面倒見が良かったり、いきなり深いことを言ったりするので、そういう先輩感も出していけたらなと思っています。なにより主役の桐谷さんの声の深みに驚きまして。この深みがまた声優の深みとは違って、その独特の深みがヒトオのちょっと抜けてるところとバチッと合っていて、しかも僕がアドリブを言ったときに変幻自在に返していただけて、僕の方も新鮮さを感じて楽しんで収録させていただいてます。なので、いつも桐谷さんがどんな表情で演技されているのかを凝視しながら、桐谷さんの出す雰囲気に乗っかっていこうと思って収録に臨んでいます。実は別のアニメの現場で桐谷さんの真似をして演技してみたんですよ（笑）。そしたら「ああこういう感じなんだ」と新しい発見があったりして、そういった面でも桐谷さんとの収録は楽しみな現場になってます。こういったフラッシュアニメでしか出せない雰囲気を、ぜひ皆さんも楽しんでいただければと思います。

（文＝リアルサウンド編集部）