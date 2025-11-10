腹痛を訴える中学生の娘


【漫画を読む】腹痛を訴える中学生の娘だが…!?

りんりん(@Rinrin2404fufu)さんはブログに『娘が入院になりました』という作品を公開し、ネットを中心に注目を集めている。中学生の娘が病院で「急性虫垂炎」と診断されて、緊急入院してしまうエピソードだ。本作が誕生したきっかけや当時の状況などについて、母親のりんりんさんにインタビューした。

腹痛を訴える娘だが…!? 5-1


――本作を描かれた経緯について、お聞かせください。

娘は普段、年に一度か二度くらいしか発熱もしない健康な子で、私もまさか入院にいたることは想像していませんでした。そのような『思いもよらないところから起こる子育て中のアクシデント』がどなたかの参考になれば、という思いと、備忘録としての意味も兼ねて描き残すことにしました。本作を読んでいただいたことで、これから同じような経験をされた方が『もしかしたら虫垂炎の可能性もあるかもしれない…』などと思い出して、子育て中の情報のひとつになればいいなと思います。漫画として読みやすくするため、セリフを少し変更したりはしていますが実話です。

娘の腹痛の原因について考える母親 7-1


――本作を描くうえで工夫された点などがあれば、お聞かせいただけますか。

自分の子どもの体調に関する私の思い込みや、病院の診察を受けるまでの葛藤など、場合によっては非難されるかもしれないような感情もなるべく正直に描くように心がけています。子どものことを心配しつつも、親も完璧な判断はできないという部分を残しながら描いています。あとは、少し長い話になると思ったので、漫画として世に出す以上は飽きられないように各話でいわゆる『引き』を作ることは意識しています。

車で20分程の病院へ向かうことになるが…!?11-2


――元気だった娘さんが突然倒れていて、驚かれたと思います。体調が悪くなってから病院へ行くまで、どれくらいの時間がかかったのでしょうか？

体調が悪いと言い出したのが17時ごろ、そこから病院を探そうという話になったのが20時ごろ、実際に病院へ出発したのが20時半ごろだったと思います。夜間救急は自宅から遠いので、救急しか受け入れがなければさらに病院まで1時間半くらい…と覚悟していたのですが、車で20分ほどの比較的近い病院で夜間診療をしていることがわかり、そちらへ向かいました。

娘が急性虫垂炎だと聞いて驚く母親 14-2


――娘さんが急性虫垂炎だと聞いたとき、当時のりんりんさんの心境をお聞かせください。

虫垂炎は私自身や夫、私の肉親も罹ったことがなかったので、聞いたときは正直ものすごく驚きました。虫垂炎という病気そのものを忘れてしまっていて、可能性を全く考えていませんでした。一瞬虚をつかれたようになり、事態を飲み込めたあとは入院や手術の可能性についてすごい勢いで考えはじめました。ただ、すでに病院についていたので、適切な処置をしてくれるはずだという安心感はありました。病院へ着いてからのやりとりは夫としかできなかったので、娘の正確な状態がわからず、とにかく痛みだけでも治まっていてほしいと祈っていました。

娘が入院することになってしまい…!? 14-6


――最後に、今後はどのような作品を描かれる予定ですか？

日常生活の中で感じたさまざまなことや、いつ誰にでも起こり得る出来事を、弱さや葛藤などを隠さずに自分の目線で描き続けていきたいです。結婚前の夫と付き合っているときの汚部屋の話や、私自身が突然の体調不良からHCUへ運び込まれた話、完全な野良猫として拾った猫が、家猫として落ち着くまでの大小の事件などを予定しております。ブログなどで読んでいただけたらうれしいです。

本作では、実際に娘さんが急性虫垂炎で入院するまでの状況がリアルに描かれている。りんりんさんはほかにも数多くの作品を描いているので、興味がある人はこの機会にぜひ読んでみて！

取材協力：りんりん(@Rinrin2404fufu)

※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。　　　　