星野リゾートが山形県に初進出！天空のルーフトップテラスから蔵王の絶景を望む温泉旅館「界 蔵王」が2026年秋開業
星野リゾートが全国に展開する温泉旅館ブランド「界」は、2026年秋、山形県・蔵王温泉に「界 蔵王(かい ざおう)」を開業する。
【画像】名湯を楽しむ露天風呂
星野リゾートとしては山形県への進出は初。蔵王連峰の自然に囲まれた本施設では、蔵王のシンボル「御釜(おかま)」から着想を得た、360度パノラマのルーフトップテラスを設け、山々の絶景と湯浴みを満喫する滞在を提案。「星野リゾート観光活性化投資事業有限責任組合」(以下、「星野リゾート観光活性化ファンド」)の第3号案件で、このファンドは2020年10月に星野リゾートと株式会社リサ・パートナーズが組成した。
■蔵王温泉について
「界 蔵王」が位置する蔵王温泉は、開湯1900年以上と伝わる歴史ある温泉地。蔵王連峰の麓、標高880メートルに位置する「天空の温泉郷」とも称され、その最大の特徴は「姫の湯」や「美肌の湯」として名高い日本有数の強酸性の硫黄泉にある。そして、その温泉の源となる火山の恵みを象徴するのが、「五色沼(ごしきぬま)」の異名を持つ火口湖「御釜」。由緒ある歴史、国内有数の強酸性の硫黄泉という泉質、雄大な自然が一体となった温泉地だ。
■【界 蔵王の特徴1】絶景を360度見渡すルーフトップテラス
施設の最大の特徴は、蔵王のシンボル「御釜」をモチーフにした、360度を見渡せるルーフトップテラス。遮るもののない空間からは、東に蔵王連峰の雄大な姿、西には山形ののどかな田園風景と朝日連峰の遠景が広がる。蔵王に自生する山野草が彩るテラスの中心にはジャグジーバスを備え、刻一刻と表情を変える景色を眺めながら湯浴みを楽しめる。テラスの各所には腰掛けられるスペースがあり、思い思いの場所で蔵王の自然と一体になるひとときを過ごせる。
■【界 蔵王の特徴2】蔵王温泉の硫黄泉を堪能する大浴場
宿泊棟の隣にたたずむ湯小屋では、日本有数の強酸性の硫黄泉の恵みを最大限に享受できるよう、温泉の濃度が異なる三つの湯船を備える。体を優しく慣らしてゆっくりと浸かれる露天風呂から、源泉かけ流しで泉質をじっくりと味わう湯、そして上がり湯として入り体をととのえる湯と、まるで湯巡りをするかのように段階的に入浴できる。露天風呂の目の前には、蔵王石を配した庭園が広がり、四季の移ろいとともに静寂な湯浴みを満喫。絶景のルーフトップとは趣の異なる、心落ち着く空間となっている。
■施設概要
施設名：界 蔵王
客室数：49室
付帯施設：フロント、大浴場、食事処、ルーフトップテラス、ショップなど(宿泊者専用)
開業日：2026年秋(予定)
予約開始：未定(詳細は今後発表予定)
※記載の内容は予定のもの。変更になる場合がある
■「星野リゾート観光活性化ファンド」について
星野リゾートと株式会社リサ・パートナーズは、2020年10月30日付けで、国内の宿泊施設を対象とした投資を行うファンドを組成し、運用している。星野リゾートおよび株式会社リサ・パートナーズは、星野リゾート観光活性化ファンドを通じて、日本国内の優良な観光地に投資を行い、日本の観光・宿泊産業の成長に貢献することを目指す。「界 蔵王」は、岐阜県・奥飛騨温泉郷の「界 奥飛騨」と宮城県・秋保温泉の「界 秋保」に次ぐ、本ファンド第3号案件となる。
■「界」とは
星野リゾートが全国に23施設を展開する温泉旅館ブランド。「王道なのに、あたらしい。」をテーマに、季節の移ろいや和の趣、伝統をいかしながら現代のニーズに合わせたおもてなしを追求している。また、その地域の伝統文化や工芸を体験する「ご当地楽」や、地域の文化に触れる客室「ご当地部屋」が特徴。2026年には「界 草津」(群馬県・草津温泉)、「界 宮島」(広島県・宮島口温泉)、「界 蔵王」(山形県・蔵王温泉)の3施設の開業、「界 松本」(長野県・浅間温泉)のリニューアルオープンを予定。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
